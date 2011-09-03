-Denktaş'ın sağlığı iyiye gidiyor LEFKOŞA (A.A) - 03.09.2011 - Kıbrıs'ta Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) hastanesinde tedavisine devam edilen KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, bilincinin tamamen açık olduğu ve isteklerini yazılı olarak ailesine ve doktorlara iletebildiği bildirildi. YDÜ hastanesi yetkilisi Ahmet Savaşan, Rauf Denktaş'ın sözlü uyarıların tümüne cevap verdiğini, ancak solunumunun halen makineyle desteklendiğini söyledi. Savaşan, Denktaş'ın zaman zaman makineden ayrıldığını ve solunumunu kendi başına almasının denendiğini, bunda da başarılı olduğunu açıkladı. Denktaş'ın, Türkiye'den geldiği güne nazaran önemli oranda düzeldiğini ifade eden Savaşan, "gözle görülür iyileşmelere rağmen vücutta bulunan diğer sıkıntılı organlar dolayısıyla temkinli davrandıklarını, bu çerçevede kritik, yani hayati tehlikenin sürdüğünü" vurguladı. Savaşan, Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi için basın toplantısının Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacağını, önemli bir gelişme olması durumunda ise YDÜ hastanesinin kamuoyunu bilgilendireceğini dile getirdi.