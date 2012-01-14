-Denktaş'ın vefatı Yunan medyasında ATİNA (A.A) - 14.01.2012 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı Yunan medyasında geniş yer buldu. Yunan basın-yayın organları, Denktaş'ın vefatını son dakika haberi olarak duyurdukları internet sitelerindeki haberlerinde, Denktaş'ın, Kıbrıs sorununun Türk dış politikasında başlıca gündem maddesi haline gelmesinde en büyük rolü oynadığını belirtti. Haftalık To Vima gazetesi, Denktaş'ın, Kıbrıslı Türklerin 1963 yılındaki direnişlerinde başrol oynadığını belirterek, Ada'nın birçok yerinde kantonlar oluşturmak suretiyle Türk ordusunun Kıbrıs'a çıkışını hazırladığını yazdı. Kathimerini gazetesi, Kıbrıs sorununun Türk dış politikasında birinci sıraya gelmesinde önemli rol oynadığını belirttiği Denktaş'ın, ciddi sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Özel Sky televizyonu, internet sayfasında yayımladığı haberinde, Kıbrıslı Türklerin eski lideri olarak tanımladığı Denktaşın biyografisine geniş yer verdi.