-Denktaş'ın vefatı ABD basınında WASHINGTON (A.A) - 14.01.2012 - KKTC'nin birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı ABD basınında da yankı buldu. Washington Post ve Los Angeles Times gazetelerinde, Associated Press (AP) kaynaklı haberler kullanıldı. AP'nin haberinde, Denktaş'ın, ''60 yıllık siyasi kariyerinde, halkı için ayrı bir devlet olmasının kararlı takibini yaptığı ve bölünmüş adanın yeniden birleşmesine güçlü biçimde karşı çıktığı'' ifadeleri yer aldı. Denktaş'ın ölümünün Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesi yolunda yeni bir diplomatik çabanın olduğu bir döneme denk geldiği belirtilen haberde, Denktaş'ın, KKTC'nin, ''çoğunluğu oluşturan Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere katliam yaptığı şeklinde adlandırdığı döneme geri dönmekten kaçınması ve barışı korumak için ayrı bir devlet olması gerektiği'' yönünde bir tutum sergilediği kaydedildi. Haberde, Denktaş'ın bu tutumunun onu birçok Kıbrıslı Türk'ün gözünde ''kahraman'' yaptığı ifade edilerek, Denktaş'ın özgeçmişinden bahsedildi. CNN'in internet sitesinde de Denktaş'ın vefatı yer aldı. Oğlu Serdar Denktaş'ın açıklaması ile BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un taziye mesajının aktarıldığı haberde, Denktaş'ın hayat hikayesine yer verildi.