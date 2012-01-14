T24 LogoT24 Logo
Dünya

Denktaş'ın vefatı ABD basınında WASHINGTON (A.A)

14 Ocak 2012 10:53

-Denktaş'ın vefatı ABD basınında WASHINGTON (A.A) - 14.01.2012 - KKTC'nin birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı ABD basınında da yankı buldu.  Washington Post ve Los Angeles Times gazetelerinde, Associated Press (AP) kaynaklı haberler kullanıldı.  AP'nin haberinde, Denktaş'ın, ''60 yıllık siyasi kariyerinde, halkı için ayrı bir devlet olmasının kararlı takibini yaptığı ve bölünmüş adanın yeniden birleşmesine güçlü biçimde karşı çıktığı'' ifadeleri yer aldı.  Denktaş'ın ölümünün Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesi yolunda yeni bir diplomatik çabanın olduğu bir döneme denk geldiği belirtilen haberde, Denktaş'ın, KKTC'nin, ''çoğunluğu oluşturan Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere katliam yaptığı şeklinde adlandırdığı döneme geri dönmekten kaçınması ve barışı korumak için ayrı bir devlet olması gerektiği'' yönünde bir tutum sergilediği kaydedildi. Haberde, Denktaş'ın bu tutumunun onu birçok Kıbrıslı Türk'ün gözünde ''kahraman'' yaptığı ifade edilerek, Denktaş'ın özgeçmişinden bahsedildi. CNN'in internet sitesinde de Denktaş'ın vefatı yer aldı.  Oğlu Serdar Denktaş'ın açıklaması ile BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un taziye mesajının aktarıldığı haberde, Denktaş'ın hayat hikayesine yer verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24