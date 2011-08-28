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Dünya

Denktaş'ın tedavisi sürüyor LEFKOŞA (A.A)

28 Ağustos 2011 21:09

-Denktaş'ın tedavisi sürüyor LEFKOŞA (A.A) - 28.08.2011 - KKTC'nin Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki (GATA) tedavisi devam ediyor. Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın verdiği bilgiye göre, beyin kanaması ve felç sonrasında rehabilitasyon süreci devam ederken, beyinle kafatası arasında kan birikimi saptanan ve 25 Ağustos'ta ameliyat edilen Denktaş'ın durumunda herhangi bir değişiklik yok. Doktorların bugün öğleden sonra kanın boşaltılması için takılan drenin çıkarılıp çıkarılmamasına karar vermek üzere bir değerlendirme yapacağını bildiren Serdar Denktaş, tedavinin sürdüğünü söyledi. 24 Mayıs'ta beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan Denktaş, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından rehabilitasyon süreci için 8 Temmuz'da Ankara'ya, Genelkurmay Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezine götürülmüştü.

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