-DENKTAŞ'IN SOLUNUM TÜPÜNÜ ÇIKARMAK İÇİN BİR GÜN DAHA BEKLENECEK LEFKOŞA (A.A) - 31.05.2011 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumun düne göre daha iyi ve bilincinin yerinde olduğu, solunum desteği sağlayan tüpün çıkarılması için bir gün daha bekleneceği açıklandı. Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Rauf Denktaş'ın sağlığını takip eden doktorlar, düzenledikleri basın toplantısında, Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri aktardı. Denktaş'ın genel durumunun düne göre daha iyi, norolojik açıdan durumun gayet iyi, bilincinin açık, sözel uyarılara yanıtının iyi olduğu bilgisini veren doktorlar, Denktaş'ın ifade etmek istediklerini yazarak anlattığını, nörolojik açıdan gerilemesinin olmadığını belirtti. Denktaş'ı yoğun bakımdan çıkarmayı geciktirenin akciğer problemi olduğunu kaydeden doktorlar, solunum desteği sağlayan tüpün bugün çıkarılması için bazı testler uygulandığını, tüpü çıkarmaya çok yakın olduklarını, Denktaş'ın da tüpten kurtulmak istediğini ve tüple ilgili şakalar yaptığını aktardı. Tüpü çıkarmak için yarın bir deneme daha yapacaklarını kaydeden doktorlar, bugünkü denemede sınırda kaldıklarını, ideal şartlar oluşunca tüpü çıkaracaklarını söyledi. Doktorlar, Denktaş'ın zatürresinin de düzelmekte olduğunu belirtti. -DÜN OTURTULDU- Denktaş'ın dün oturtulduğunu açıklayan Hastane Başhekim Yardımcısı, beyin cerrahı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, ''Biz ona moral vermeye çalışırken, 'beni kaldırın' dedi. Bu çok önemli bir şey; hastaların kalmak istemesi, iyileşmek istemesi, iyileşme sürecini çok hızlandıracak bir şey. Ekibimizde O da var, hatta ekibin başı. İyileşme yolunda hızlıca gidiyoruz'' dedi. ''Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili gerçek bilgilerin halktan gizlendiğine'' ilişkin bir soru üzerine Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Kaptanoğlu, ailesinin duruma şahit olduğunu, her şeyi paylaştıklarını söyledi. Ziyaretçilenin neden engellendiğiyle ilgili olarak da doktorlar, hastanın çok kişiyle temasının uygun olmadığını kaydetti. Doktorlar, Denktaş'ın sol tarafındaki felcin devam ettiğini, yatakta pasif egzersizlere başlandığını, nörolojik açıdan yoğun bakımda kalması gerektiğini, yoğun bakım odasının Denktaş'a özel hazırlandığını da söyledi. Hayati risk durumuyla ilgili olarak da, riskin uzun süre olacağını ifade eden doktorlar, şu anda, hayati tehlikeden ziyade tüpü çıkarmaya odaklandıklarını belirtti. Bu arada, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, hastaneye gelerek, Denktaş'ın durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Eroğlu, Denktaş'ın bir an önce iyileşmesini beklediklerini belirterek, doktorların yapacağı yorumların önemli olduğunu söyledi.