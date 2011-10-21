-Denktaş'ın sağlık durumunda ilerleme LEFKOŞA (A.A) - 21.10.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunda ilerleme olduğu ve beslenmesi için midesine yerleştirilen tüpün çıkarıldığı bildirildi. YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen başkanlığındaki, İç Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kaya Süer'den oluşan doktorlar heyeti bugün bir basın toplantısı düzenleyerek Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu değerlendirdi. Başhekim Erkmen, Denktaş'ın YDÜ Hastanesine 2. gelişinin bugün 51. günü olduğunu belirterek, Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin son derece iyi olduğunu ancak ''uzun ve ince bir yolda yürüdüklerini'' kaydetti. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen de Denktaş'ın iç hastalıklar açısından durumunun oldukça iyi olduğunu belirterek, ''Şu anda hiçbir tansiyon yükseltici ilaç kullanılmıyor, Denktaş tansiyonunu kendisi idame ettiriyor ancak doktor kontrolü de sürüyor'' dedi. Sözen, elektrolik denilen dengenin ve şekerin de gayet iyi derecede olduğuna, şu anda esas konunun beslenme olduğunu kaydetti. Uzun bir süredir burundan mideye yerleştirilen tüp aracılığıyla beslenen Denktaş'ın son tetkiklere göre yutma reflekslerinin iyi olduğu saptandığından, bu sabah itibarıyla tüpün çıkarıldığını açıklayan Prof. Dr. Sözen, şöyle konuştu: ''Sayın Denktaş'ın beslenmesini uzun bir zamandan beri burnundan midesine indirilmiş olan bir tüp vasıtasıyla gideriyorduk. Tabii bu tüp çıkarıldığı zaman yutma refleksinin olması lazım ki besinleri ağızdan tüpsüz verebilelim. Doktor arkadaşlarımız yutma refleksi ve yutma fonksiyonunun iyi olup olmadığını değerlendirerek bunun iyi olduğuna karar verdiler. Bugün tüpü çektik ve kendisine ilk defa ağızdan doktor gözetiminde bazı gıdaların verilmesini deneyeceğiz. Umuyoruz, bunu inşallah tolere ederse, çok önemli aşamayı geçirmiş olacağız.'' Denktaş'a ağızdan beslenmesi için diyetisyen kontrolünde tane içermeyecek biçimde özel gıdalar hazırlanacağını belirten Sözen, Denktaş'ın hala daha güçsüz ve uykuya meyilli olması nedeniyle bunu uyanık olduğunda deneyeceklerini belirtti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen de Denktaş'ın solunumunun iyi olduğunu ve oksijen almasına gerek kalmadığını belirterek, giderek bunun daha iyi olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kaya Süer de geçen haftaya göre enfeksiyon hastalıkları açısından herhangi bir kötüye gidişin söz konusu olmadığını, hatta geçen haftaya nazaran çok daha iyi olduğunu vurguladı.