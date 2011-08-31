Denktaş'ın sağlık durumu kritik

T24 - Bayrak Radyo Televizyonunun haber servisinde verilen haberde, Türkiye’de gördüğü tedavinin ardından dün KKTC’ye dönen Denktaş’ın sağlık durumunun kritik, şuurunun kapalı olduğu, kalp ve solunumunun makine desteğiyle sağlandığı bildirildi.



Haberde, Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) hastanesindeki tüm uzmanların alarma geçirildiği belirtildi.



TAK ajansı, Rauf Denktaş’ın dün akşam Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı ile KKTC’ye döndüğünü duyurmuştu.



Denktaş’ın danışmanı Hilmi Özen, bir süredir Ankara’da tedavi gören Denktaş’ın, dün akşam Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) doktorları eşliğinde saat 19.30’da KKTC’ye getirilerek, Yakındoğu Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındığını söylemişti.



Rauf Denktaş’ın sağlık durumu ile ilgili olarak bugün YDÜ Hastanesi’nde basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.



24 Mayıs’ta, pıhtı atması sonucu beyin ana damarında tıkanıklık olan ve ardından YDÜ Hastanesi’nde ameliyat edilen Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, tedavisinin devamı için 8 Temmuz’da Ankara’ya gitmişti.





