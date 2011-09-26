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Dünya

Denktaş'ın sağlık durumu iyiye gidiyor LEFKOŞA (A.A)

26 Eylül 2011 18:53

-Denktaş'ın sağlık durumu iyiye gidiyor LEFKOŞA (A.A) - 26.09.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakımında tedavisi devam eden KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunun bugün daha iyi olduğu, antibiyotik tedavisinin olumlu sonuç verdiği ve kandaki enfeksiyonun kontrol altına alındığı açıklandı. YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen başkalığındaki Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Kaptanoğlu, İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen, Nörolog Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Öcal'dan oluşan doktorlar heyeti, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri aktardı. Başhekim Erkmen, Denktaş'ın YDÜ Hastanesi'ne 2. gelişinin 26. günü olduğunu ifade ederek, cuma günü yeni yerine alındığını anımsattı ve şuurunun açık olduğunu, konuşmalara tepki verdiğini, ancak aşırı halsiz olduğunu kaydetti. İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen de Denktaş'ın bugünkü durumunun cuma gününe göre daha iyi olduğunu, çoklu sorunlarının bulunduğunu, ancak enfeksiyonun antibiyotik tedavisiyle kontrol altına alındığını anlattı. Sözen, olumlu sonuç gösteren antibiyotiklerin bugün veya yarın kesilebileceğini belirtti. Sözen, Denktaş'ın kalp sorunu da bulunduğunu, kalp pompa durumunda sorun olduğunu, ancak gerekenlerin yapıldığını ve genelde iyiye gidiş görüldüğünü söyledi. Nörolog Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu da Denktaş'ın uykuya eğilimli olsa da durumunda iyileşme yaşandığını ifade ederek, tepki verdiğini söyledi. Özmenoğlu, sol taraftaki felç durumunun ise devam ettiğini dile getirdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Öcal da akciğer enfeksiyonunun kontrol altına alındığını, fakat Denktaş'ın yorgunluktan dolayı solunumu tek başına yapmakta zorlandığını, bu yüzden solunum desteğinin sürdüğünü kaydetti. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Kaptanoğlu da Denktaş'ın genel durumunda iyileşme olduğunu söyledi. Kaptanoğlu, Denktaş'ın kendilerine tepki verdiğini de belirterek, ''İnşallah iyi olacak, daha iyiye gidiyor'' dedi.

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