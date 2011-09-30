-Denktaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor LEFKOŞA (A.A) - 30.09.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağılık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, Başhekim Yardımcısı beyin cerrahı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kaya Süer'den oluşan doktorlar heyeti düzenledikleri basın toplantısında Denktaş'ın sağlık durumunu değerlendirdi. Başhekim Dr. Sevim Erkmen, Denktaş'ın YDÜ Hastanesine 2. gelişinin 30. günü olduğunu belirterek, Denktaş'ın uykuya meyilli olma halinin sürdüğünü, uyandırıldığında konuşamasa da tepki verdiğini, ancak durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen de Denktaş'ın sağlık durumunda son yapılan basın toplantısından bugüne bir değişiklik olmadığını ifade ederek, Denktaş'ın konuşamadığını, kendisine besleyici çeşitli sıvılar verildiğini anlattı. Sözen, kan ve akciğer enfeksiyonu giderilen Denktaş'a uygulanan antibiyotik tedavisinin ise bugün kesileceğini kaydetti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen de Denktaş'a uygulanan antibiyotik tedavisinin kesilecek olmasının iyi bir gelişme olduğunu, ancak esas sorunun solunum kaslarındaki güçsüzlük olduğunu ifade etti. Denktaş'ın yeterince kuvvetli soluyamadığını söyleyen Rasmussen, ellerinden geldiğince yardımcı olduklarını dile getirdi. Rasmussen, bir soruya karşılık, ''solunum kaslarının zayıf olmasına rağmen kasların gelişebileceğini, zaten bunun için çalıştıklarını'' belirterek, uzun süre yatan hastalarda bu problemin yaşandığını, geçen haftaya göre de solunumun daha iyi olduğunu kaydetti. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kaya Süer de Denktaş'ın kan ve akciğer enfeksiyonunun giderildiğini ve antibiyotiklerin kesileceğini ifade ederek, tahlillere göre de enfeksiyonun giderildiğinin görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu da Denktaş'ın geçirdiği beyin ameliyatları sonrasında beyinle ilgili şu anda problemin kalmadığını ve sorunların çözüldüğünü, enfeksiyonların giderildiğini, ancak solunumda sorunun sürdüğünü, solunumu makine ile desteklediklerini kaydetti.