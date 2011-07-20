Denktaş'ın oğlu: Erdoğan babam gibi konuştu

T24 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, babasının yıllardır savunduğu çizgide mesajlar verdiğini söyledi.



Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in haberi şöyle:



Başbakan Tayyip Erdoğan ve yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı koltuğunu koruyan Ahmet Davutoğlu, kazandıkları seçim zaferinin ardından Kıbrıs konusunda farklı bir söylem içine girdiler. Erdoğan, KKTC’li gazetecilere verdiği demeçte Davutoğlu tarafından ilk kez açıklanan “Rumların AB Dönem Başkanı olacağı 2012 yılının ikinci yarısında AB ile ilişkilerin dondurulacağı” açıklamasını yinelerken “aynı masaya oturmayı bile zul sayıyoruz” dediği Rum tarafının beklentileri konusunda da “Daha çok beklerler. Asker çekilmez, Güzelyurt verilmez” ifadelerini kullandı.





‘Türkiye ile anne-evlat gibiyiz’



Erdoğan’ın 20 Temmuz törenleri için Ada’ya gerçekleştirmekte olduğu ziyareti, KKTC’nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile değerlendirdik. Başbakan’ın KKTC’ye gidişi konusundaki görüşü şu:



“Türkiye’den üst düzey katılım olmasına tabii ki sevinirim. Biz Türkiye ile anne ve evlat gibiyiz. Hep çok yakın olduk, bundan sonra da öyle olmamız gerekir. Böylesine üst düzey katılım, ana vatanımızın ilgi ve desteğinin devam ettiğini dünyaya gösteren bir mesajdır. Demek ki emin ellerdeyiz”



Yakın geçmişte Erdoğan ve AKP hükümetine yönelik KKTC’deki kitlesel protestolar aklında olmalı ki hemen arkasından ekliyor:



“Umarım ziyaret sırasında arzu edilmeyen bir görüntü ortaya çıkmaz.”





‘Rumlar değişmez’



Ankara’da TSK Rehabilitasyon Merkezi’nde gördüğü tedavi nedeniyle Erdoğan’ın demecini henüz görmemişti. Başbakan’ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne yönelik “Biz kovalıyoruz onlar kaçıyor” şeklindeki eleştirilerini anımsattığımızda, Rumlarla yıllarca yürüttüğü müzakerelerin de verdiği rahatlıkla “Her ne olursa olsun, Rumların değişmesi mümkün değil” yanıtını veriyor.





‘Ciddi bulmazlarsa etkisi olmaz’



Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin dönem başkanlığının başlayacağı 1 Temmuz 2012 itibarıyla Türkiye-AB ile ilişkilerinin dondurulacağı yönündeki çıkışlarını aktardığımda şu değerlendirmeyi paylaşıyor:



“Avrupalılar, Erdoğan’ın sözlerinin ciddi olduğuna inanırsa etkisi olur. Sorun, ciddi olduğunuza inandırmak. Türkiye’nin, Başbakan’ın ciddi olduğuna inanmazlarsa etkisi olmaz. Geçmişte Kıbrıs konusunda verilen bazı sözlerde, farklı uygulamalara gidildiğini Avrupalılar iyi biliyor. Bu sefer de öncelikle Ankara’nın ciddiyetini ölçmeye çalışacaklardır.”





'Erdoğan babam gibi konuşuyor'



Barış Harekâtı’nın yıldönümünde Cumhuriyet aracılığıyla Türk halkına da bir mesaj vermek istediğini belirten Denktaş, “Kıbrıs Türkü’nün davasına ve KKTC’ye yılmadan verdikleri destek için Türk halkına teşekkür ederim. Kıbrıs meselesi, Türkiye devleti ve Türk halkı açısından hep ‘partilerüstü’ bir mesele olmuştur. Bundan sonra da öyle kalmasını temenni ederim” dedi.



Erdoğan’ın açıklamaları konusunda en ilginç değerlendirmeyi Denktaş’ın oğlu ve KKTC muhalefet partilerinden Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Serdar Denktaş yaptı. “Sanki Rauf Bey konuşuyor...O da aynısını söylerdi” diyen Serdar Denktaş, şöyle devam etti:



“Erdoğan’ın demeci Rauf Denktaş’ın yıllardır savunduğu çizgide mesajlar taşıyor. 2003’te Rauf Denktaş’a öfke duyanlarda şimdi tavır değişikliği var. Adada uzlaşmaz tarafın Denktaş değil, Rumlar olduğunu anlamış gözüküyorlar. Rumların tavrında Makarios’tan beri en ufak bir değişiklik yok. Rauf Bey bunları çok söyledi ama dinletemedi. Zaman onu haklı çıkardı, her söylediği doğru çıktı. Umarım AKP hükümetindeki tavır değişikliği taktik icabı değildir, samimidir. Eğer taktik icabıysa bu süreç KKTC ve Türkiye aleyhine dönebilir.”



Serdar Denktaş, “Türkiye Kıbrıs nedeniyle AB ile ilişkileri koparırsa ne yapmalı?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor:



“Bizim isteğimiz ne ilhak ne iltihak. Olması gereken KKTC’yi yaşatacak adımları atmak. Türkiye KKTC’yi Gümrük Birliği kapsamına alarak ekonomik olarak ayakları üzerinde durabilen bir hale getirmeli. Arkasından da siyaseten tanınma hedefini önümüze koymalıyız.”





‘Balbay’ın hali bıçak yarası gibi’



Rauf Denktaş, TSK Rehabilitasyon Hastanesi’nde tedavi görüyor. Sol tarafında kısmi felç hali devam ediyor. Yanında 61 yıllık eşi Aydın Denktaş, kızı Değer Denktaş ile danışmanı Hilmi Özen var. Cumhuriyet gazetesi adına “Geçmiş olsun” dileğimizi iletir iletmez hemen yazarımız Mustafa Balbay’ın durumunu soruyor. “Bir ara tutukluluğu 680 gün olmuştu” diyor.





