-Denktaş'ın naaşı, Selimiye Camisi'ne götürülüyor LEFKOŞA (A.A) - 17.01.2012 - Tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde Cuma gecesi vefat eden KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 30 yılı aşkın süreyle görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı'ndan son kez uğurlandı. Vefat ettiği YDÜ Hastanesi'ndeki törenin ardından dün KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na nakledilen Denktaş'ın naaşı için, Türkiye'den gelen üst düzey konukların da katılımı ile bugün ikinci kez devlet töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki genel başkanlar Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, DSP Genel Başkanı Masum Türker, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alparslan Türkeş'in oğulları MHP milletvekili Tuğrul Türkeş, AK Parti Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş ve törene iştirak eden partilerin diğer yöneticeleri katılıyor. -Diğer konuklar- Törende ayrıca Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Mustafa Kırımlıoğlu, Kosova'dan KDTP milletvekilleri Enis Kervan, Müferra Sinik ve KDTP Genel Başkan Yardımcısı Rifat Krasnic, Bulgaristan'dan HÖH milletvekili Remzi Osman , Ruşen Rıza, Necmi Ali, Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammed Patman, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Büyükelçi Abdullah El Cabir, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, Makedonya Milli Birlik Hareketi Başkanı ve Milletvekili Erdoğan Saraç, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Gümilcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Pakistan Ankara Büyükelçisi Haroon Shakuat ve Büyükelçilik Müsteşarı Muin Ülhak, Azerbaycan Devlet Bakanı Nazım İbrahimov ile milletvekilleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti heyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti heyeti, Ankara Ticaret Odası heyeti, İstanbul Gazeteciler Derneği heyeti ile Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Türk Musevi Cemaati Hahambaşı İsak Haleva ve Cemaat Başkanı Sami Erman da hazır bulundu. Törende, protokol taziye defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan ve diğer konuklar Denktaş'ın naaşının başında durarak Denktaş'ın ailesine taziyelerini sundu. Cumhurbaşkanı Gül, Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'a taziyesini sunarken Aydın Denktaş başını Cumhurbaşkanı'nın göğsüne yasladı. -Sabaha kadar saygı geçişi yapıldı, nöbet tutuldu- Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dün katafalka konan Rauf Denktaş'ın naaşı önünde halkın sabaha kadar saygı geçişi sürdü. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın çocukları ve torunları da taziyeleri kabul etti. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın tabutu başında hem askerler hem de üst düzey devlet görevlileri tarafından saat 09.30'a kadar ihtiram nöbeti tutuldu. Düzenlenen törende, taziye defterinin protokol tarafından imzalanmasının ardından, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın naaşı, askerler tarafından top arabasına taşındı. 30 yılı aşkın süreyle görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı'ndan son kez uğurlanan Denktaş'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Selimiye Camisi'ne götürülüyor. Selimiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından top arabasına konularak Girne Kapısı'na götürülecek Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın naaşı, toprağa verileceği Cumhuriyet Parkı'na götürülecek ve burada düzenlenecek törenin ardından saat 15.30'da defnedilecek. Törende, Türkiye ve KKTC üst düzey yetkililerinkinin yanında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri adına da çelenkler bulunuyor. -İş yerleri kapalı- Bu arada, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın cenaze töreni nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Selimiye Camisi'ne ve Selimiye Camisi'nden Girne Kapısı'na kadar olan güzergahta bulunan tüm işyerleri, KKTC Başbakanlığı'nın kararıyla, 08.00-14.30 saatleri arasında kapalı olacak. Denktaş'ın vefatının ardından ilan edilen yas nedeniyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, tüm resmi ve özel okullar da bugün kapalı. KKTC'de Cuma gününe kadar yas ilan edilmişti. Bu süre zarfında bayraklar da yarıda kalacak. Öte yandan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatı nedeniyle www.raufdenktas.com adresli web sitesi faaliyete geçerken, taziye@raufdenktas.com e - mail adresi aracılığıyla da taziyeler iletilebiliyor.