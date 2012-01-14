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Dünya

Denktaş'ın naaşı, 17 Ocak Salı günü defnedilecek LEFKOŞA (A.A)

14 Ocak 2012 14:45

-Denktaş'ın naaşı, 17 Ocak Salı günü defnedilecek  LEFKOŞA (A.A) - 14.01.2012 - KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın naaşı, 17 Ocak Salı günü, ailesinin karar vereceği yere, devlet töreniyle defnedilecek. Rauf Denktaş'ın vefatı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan KKTC Bakanlar Kurulu, ülkede yas ilan etti ve devlet törenine ilişkin kararlar aldı. Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından açıklandı. Basın toplantısında Başbakan İrsen Küçük ile Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş da hazır bulundu. Karara göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın cenaze töreni Pazartesi günü başlayacak ve naaşı 17 Ocak Salı günü, ailenin karar vereceği yere defnedilecek. Bakanlar Kurulu'na katılan, Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, babası Denktaş'ın nereye gömüleceğine ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: ''Aile yemeklerinde 'beni oğlumun yanına defnedin' diye söylerdi. Elbette ailenin büyük bir bölümü de bunu bir vasiyet olarak kabul etti. Ancak bir başka gerçek de Rauf Denktaş'ın tarihe, bu devlete, bu millete malolmuş bir lider olduğudur. Bugün aileyle oturup konuşacağız, neticede bir karar alıp Sayın Başbakan'a bildireceğiz.'' KKTC devletine, hükümetine, Türk hükümetine ve Türkiye'nin tüm makamlarına teşekkür eden Serdar Denktaş, Rauf Denktaş'ın, dava arkadaşı Dr. Fazıl Küçük'ün mezarının bulunduğu Anıttepe'ye gömülüp gömülmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, ''Onu konuşacağız'' dedi. -Hristofyas Eroğlu'nu aradı- Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, sabah kendisini arayarak, Serdar Denktaş ve ailesine başsağlığı dilediğini söyledi. Eroğlu, ''Serdar Bey'e ulaşamadığı için beni aradığını ifade etmiştir'' dedi. -Ban mesaj gönderdi- Cumhurbaşkanı Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da sabah Cumhurbaşkanlığına gönderdiği mesajda Denktaş ailesine başsağlığı dilediğini bildirdi.

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