-Denktaş'ın kritik durumu devam ediyor LEFKOŞA (A.A) - 10.09.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren ve akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliğinden dolayı dün akşam yeniden solunum destek ünitesine bağlanan KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlığıyla ilgili kritik durumunun devam ettiği öğrenildi. Akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak tansiyonla nabzın düşmesinden dolayı solunum destek ünitesine bağlanan Denktaş'ın durumunda sabah saatlerine göre bir değişiklik olmadığı belirtildi.