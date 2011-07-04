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Denktaş'ın eşi yardım istedi: Kimsem yok bakıcı istiyorum

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, 'kimsesiz olduğunu' belirterek..

04 Temmuz 2011 03:00

T24 - KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, “kimsesiz olduğunu” belirterek, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan yardım istedi.

KİMSEM YOK İKİ BAKICI İSTİYORUM

Dr. Fazıl Küçük’ün kızı Pembe Turgud’un cenazesine katılan Aydın Denktaş, burada gördüğü Eroğlu’na doğru koştu. “Sizinle konuşmam lazım” diye Cumhurbaşkanı’na yaklaşan Denktaş, “Kimsem yok” dedi ve ardından gözleri yaşlı şekilde “kendisine bakamadığını” anlattı.

Ne yapacağım bilmem: Denktaş, Ada TV kameralarına yansıyan konuşmalarında Cumhurbaşkanı Eroğlu’na şunları söyledi; “Kimsem yok. İki kişi isterim, bir kişi yetmez. Ama Rauf ’a da bakacak biri olacak bana da bakacak birisi olacak. Benim kızlar bel fıtığı oldu, o da durdu işten, kaldım yapayalnız. Bu durumda hiçbir şey yapacak halim yok. Ne yapacağım bilmem. Çok acil bir şekilde gece kalanını tercih ederim. Çünkü gece giyinmem zor oluyor. Mümkünse unutmayın lütfen.”


Eroğlu söz verdi: Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun da Aydın Denktaş’ı dinledikten sonra, istekleri konusunda gerekenin yapılacağı sözünü verdiği öğrenildi. Eroğlu’nun yanında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Mehmet Daysal da vardı. Bu arada, ekonomik tedbirlere yönelik tepkisini dile getiren Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş da “geçinemiyorum” diye bir açıklama yapmıştı. Denktaş, “Geçinebilmek için avukatlık mesleğine geri dönüp dönmemeyi ciddi bir şekilde düşünmeye başladım. Bazıları beni zengin zannetse de, durum öyle değil. İnsanın taksitleri, ödeme mükellefiyetleri var” demişti.


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