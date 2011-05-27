-DENKTAŞ'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR LEFKOŞA (A.A) - 27.05.2011 - Kalpteki ritm bozukluğuna bağlı olarak beynine giden damarlardan birinde tıkanıklık sonucu sol tarafı felç olan KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın durumunun iyiye gittiği, riskin azaldığı açıklandı. Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi doktorları, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili bugün ikinci kez basın toplantısı düzenleyerek, son bilgileri aktardı. Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen, ''hastanın iyiye doğru gittiğini'' belirterek, ''bugünün dinlenme ve iyileşme günü olduğunu'' söyledi. Rasmussen, her şey bekledikleri gibi giderse, yarın veya öbür gün, hastayı solunum desteği yapan makineden ayırmaya çalışacaklarını açıkladı. Hastane Başhekim Yardımcısı, Beyin Cerrahı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu da Denktaş'ın solunum ve kalp açısından zor bir gece geçirdiğini belirterek, durumunun sabaha göre daha iyi olduğunu belirtti. Kaptanoğlu, bir soru üzerine, riskin devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Önemli bir rahatsızlık geçiriyoruz. Yavaş yavaş iyileşme yönüne döndüğümüzden bahsediyoruz. Risk uzun bir süre olacak aslında. Ama riskin azalması, iyileşmenin başlamış olması çok önemli. Biz, sabahtan beri iyileşmenin başladığını gördük. Bugün, dinlenme günü. Yani solunum kaslarının dinlendirildiği gün ve verilen ilaçların etki etmesi için zaman kazanma, mikropların ölmesi ve akciğerin daha iyi bir hale gelmesi için tedavi günü. Tedavi oldukça risk azalacaktır.''