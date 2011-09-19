-Denktaş'ın durumu hala kritik LEFKOŞA (A.A) - 19.09.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakımında tedavisi devam eden KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın yorgunluk hali ve kritik durumunun devam ettiği belirtildi. Denktaş'ın solunumuna burnundan yapılan destek boğazına alınıyor. Ayrıca Denktaş, yarın, moral açısından iyi olacağına inanılan 6. katta, dışarıyı gören bir odaya aktarılacak. YDÜ Hastanesi Başhekimi Sevim Erkmen, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen ve YDÜ Hastanesi Dışilişkiler Sorumlusu Ahmet Savaşan, YDÜ Hastanesi'nde basın toplantısı düzenleyerek, Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. YDÜ Hastanesi Başhekimi Sevim Erkmen, Denktaş'ın hastanelerine 2. yatışının 19. günü olduğunu anımsatarak, Denktaş'ın sağlık durumunda fazla bir değişiklik olmadığını, şuurunun açık olduğunu, ancak zor uyandırılır halinin devam ettiğini söyledi. Denktaş'ın şuurunun uykulu olmasının, enfeksiyondan kaynaklanan ateşlenmelerinden, beyninden geçirdiği operasyondan veya aldığı ilaçlardan kaynaklanabileceğini ifade eden Erkmen, Denktaş'ın durumunun doktorlar heyeti tarafından sıkı şekilde takip edildiğini belirtti. Erkmen, Denktaş'ın uzun zamandır solunum cihazına bağlı olmasından kaynaklanan rahatsızlığı gidermek için solunum cihazının yerini değiştirmeyi uygun bulduklarını ve bunun çok basit bir operasyon olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Finn Rasmussen de Denktaş'ın yoğun bakımda ve solunum sistemine bağlı olduğunu anımsatarak, yorgunluk halinin ve kritik durumunun devam ettiğini söyledi.