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Dünya

DENKTAŞ'IN DURUMU DAHA İYİ LEFKOŞA (A.A)

27 Mayıs 2011 13:29

-DENKTAŞ'IN DURUMU DAHA İYİ LEFKOŞA (A.A) - 26.05.2011 - Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavi gören KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın düzensiz giden solunum ve kalp durumunun stabilleştiğini söyledi. Kaptanoğlu, sabah basına yaptığı açıklamada, ''Saat 05.00'den itibaren Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımızın solunum ve kalple ilgili düzensiz giden durumu stabilleşti. Şuuru da biraz daha iyi. Bugün biraz daha iyi'' dedi. Denktaş'a sabah ''günaydın efendim'' dediğinde, gözlerini açarak yanıt verdiğini belirten Kaptanaoğlu, ''Tabi konuşamaz, şuan ağzında tüp var'' dedi. Hastane ekibinin, Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili  bilgi vermek için basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Denktaş'ın sağlık durumunu yakından görmek için Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA) altı kişilik doktor heyeti, dün gece KKTC'ye gelerek, hastanede Denktaş'ı ziyaret etmişti.  GATA ekibinin başkanı Prof. Tabip Albay Yaşar Kütükçü hastaneden ayrılırken  yaptığı açıklamada, Denktaş'ın durumunu görmek için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner adına geldiklerini belirterek, ''Kendisini burada ziyaret ettik. Durumunu gördük. Ve gerçekten emin ellerde olduğunu şu anda gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Ailesi ve herkese geçmiş olsun'' demişti. GATA ekibi, sabah tekrar hastaneye geldi.

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