-Denktaş'ın durumu ciddiyetini koruyor LEFKOŞA (A.A) - 05.09.2011 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunun, Türkiye'den KKTC'ye geldiği güne göre oldukça iyi durumda olduğu ve akciğerinde üreyen enfeksiyonun kontrol altına alındığı bildirildi. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde bugün düzenlenen basın toplantısında, doktorlar, Rauf Denktaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. YDÜ Hastanesi Başhekimi Sevim Erkmen, Ramazan Bayramı'nın birinci günü hastanelerine gelen 1. Cumhurbaşkanı Denktaş'ın, ''geldiği güne göre durumunun daha iyi olduğunu, ancak sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu'' söyledi. Nöroloji Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, Denktaş'ın durumunda nörolojik açıdan bir değişiklik olmadığını, ancak dün ve bugün daha yorgun göründüğünü ve uykuya eğilimi görüldüğünü kaydetti. Özmenoğlu, Denktaş'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiğini belirtti. Enfeksiyon Hastalıkları Uzamanı Kaya Süer ise, geldiğinde Denktaş'ın akciğerinde enfeksiyon tespit ettiklerini ve yapılan tedaviler sonucunda enfeksiyonun kontrol altına alındığını kaydetti. Süer, dün alınan kültür örneğinde enfeksiyona rastlanmadığını söyledi. Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen de Denktaş'ın akciğer enfeksiyonun iyileşme yolunda olduğunu belirterek, asıl problemin Denktaş'ın yorgun olması olduğunu kaydetti. Denktaş'ın 3 aylık tedavi sürecinde ne kadar yorulduğunun tahmin edilebileceğine işaret eden Rasmussen, ''Uyku dışında her zaman tanıdığımız cumhurbaşkanımız, uyanık olduğunda bizimle iletişim halinde. Biraz sabra ihtiyacımız var'' dedi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilimdalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu ise, Denktaş'ın Türkiye'den geldiği güne göre, oldukça iyi bir durumda olduğuna işaret ederek, akciğerdeki enfeksiyonla mücadele edildiğini kaydetti. Denktaş'ın bir miktar solunum yetmezliği olduğunu ifade eden Kaptanoğlu, bunun asıl sebebinin kaslarındaki yorgunluk ve güçsüzlük olduğunu belirtti. Denktaş'ın uyku ve uyanıklık periyotları yaşadığını, örneğin dün bütün geceyi uyanık geçirdiğini, bugün sabah ise derin bir uykuya daldığını anlatan Kaptanoğlu, Denktaş'ın uyanık olduğu zaman ise kendileriyle oldukça aktif bir şekilde iletişim kurduğunu söyledi. Kaptanoğlu, iyileşme sürecinin uzun bir süreç olabileceğine işaret ederek, Denktaş'ı akciğer makinesinden kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Bu arada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Adem Huduti, YDÜ Hastanesi'ni ziyaret ederek, Denktaş'ın sağlık durumu hakkında Denktaş'ın oğlu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ile doktorlarından bilgi aldı. -24 Mayıs'ta rahatsızlanmıştı- 24 Mayıs'ta beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan Denktaş, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından rehabilitasyon süreci için 8 Temmuz'da Ankara'ya, Genelkurmay Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü. Rauf Denktaş, tedavisine Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) devam edilirken, beyinle kafatası arasındaki kan birikiminin boşaltılması için 25 Ağustos'ta ameliyat edilmiş, 30 Ağustos'ta da KKTC'ye getirilmişti.