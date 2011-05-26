-DENKTAŞ'I 'SİYASET' İYİLEŞTİRİYOR LEFKOŞA (A.A) - 26.05.2011 - Züleyha Karaman - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesinde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, kendisiyle aynı adı taşıyan diplomat torunu Rauf Denktaş'a, ''Libya'da neler olduğunu'' sordu. 1. Cumhurbaşkanı Denktaş'ın ilk torunu ve müteveffa oğlu Raif Denktaş'ın oğlu olan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Müsteşarı Rauf Denktaş, dedesinin rahatsızlığı nedeniyle dün gece KKTC'ye geldi. Babaannesi Aydın Denktaş ile dedesi Rauf Denktaş'ı hastanede gördükten sonra AA muhabirine açıklama yapan Rauf Denktaş, akşam geldiğinde de dedesini gördüğünü ve siyaset konuştuklarını belirtti. ''Siyaset konuşunca değerleri düzelmeye başlıyor'' diyen torun Denktaş, dedesinin şuurunun açık olduğunu anlattı. Dedesinin Libya ile özellikle ilgilendiğini ve ''Libya'da ne oluyor, Amerikalılar ne yapıyor? Anlat bakalım'' dediğini aktaran torun Denktaş, ''Anlattım, dinledi. Hayatı zaten siyasi mücadele olduğu için o tür şeyler duymak istiyor'' diye konuştu. Dedesinin ayrıca köpeği ''Bocuk''u da sorduğunu ve ''Dışarıda merak etme'' dediğini belirten torun Rauf Denktaş, ''Allah yardım etsin, iyileşsin, çıksın...'' dedi. Hastanede duygusal anlar yaşayan Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ı torunları teselli etti. Aydın Denktaş, ''O iyileşsin, ben hasta olayım'' diyerek göz yaşı döktü. Kalpteki ritm bozukluğundan kaynaklanan emboli nedeniyle beyindeki damarlarda tıkanıklık yaşayan ve kısmi felç durumu geçiren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın YDÜ Hastanesindeki tedavisi sürüyor.