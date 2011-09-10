-Denktaş'a yeniden solunum desteği LEFKOŞA (A.A) - 10.09.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, dün akşam itibariyle akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliğinden dolayı solunum destek ünitesine yeniden bağlandığı bildirildi. YDÜ Hastanesi Hasta ve Dışilişkiler Başkanı Ahmet Savaşan'ın verdiği bilgiye göre, akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak tansiyonla nabzın düşmesinden dolayı Denktaş yeniden solunum destek ünitesine bağlandı. Son 24 saatte doktorlar heyetinin Denktaş'ın enfeksiyonunu kontrol altına almak için yoğun şekilde uğraştığını ifade eden Savaşan, "dün akşama göre bugün daha iyi olduğu gözlemlenen Denktaş'ın çok kritik bir 24 saat geçireceğinin öngörüldüğünü" söyledi. Savaşan, Denktaş'ın şu anda şuurunun açık olduğunu ve solunum desteğine bağlı olarak yoğun bakım destek ünitesinde bulunduğunu, tedavisinin devam ettiğini belirtti. Savaşan, eski bakanlardan, gazeteci-yazar İsmet Kotak'ın ise derin koma durumunun devam ettiğini ve bilincinin kapalı olduğunu; tedavisinin sürdüğünü kaydetti.