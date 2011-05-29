-DENKTAŞ'A MARŞ DİNLETİLDİ LEFKOŞA (A.A) - 29.05.2011 - Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın solunum cihazından çıkarılacak durumda ve dünden daha iyi olduğu, ancak tüpten çıkarmak için en uygun zamanın beklendiği açıklandı. Yoğun bakımda ''Dağ başını duman almış'' marşı dinletilen Denktaş, müziğe eliyle tempo tutarak eşlik ediyor. YDÜ Hastanesi doktorları düzenledikleri basın toplantısında, Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri aktardı. Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, Denktaş'ın nörolojik açıdan gayet iyi, bilicinin daha açık olduğunu belirterek, bugün saat 12.00'de çekilen beyin tomografisinde damar tıkanıklığında büyüme olmadığını, su toplamasında gerileme kaydedildiğini söyledi. Denktaş'ın durumunun gayet iyi olduğunu, gözleri açık kendilerini izlediğini ve sorulan sorulara gayet iyi yanıt verdiğini belirten Özmenoğlu, ''Zaman zaman da müzik dinlettiriyoruz. Dağ başını duman almış ile başladık, aralıklı olarak müzik dinletiyoruz. Kendisi de gayet iyi, eliyle bazen tempo tutuyor. Nörolojik açıdan şu anki durumu çok iyi'' diye konuştu. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Orhan Önalan da şimdilik herhangi bir sorun olmadığını aktardı. Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen, solunum desteği sağlayan tüpü çıkarmak için doğru zamanı beklediklerini, diğer rahatsızlıkları ve yaşını göz önünde tutmaları gerektiğini ifade ederek, ''Şu anda aslında tüpünü çıkartabiliriz. Diğer hastalıklar nedeniyle biraz daha egzersiz yaptırıp iyice emin olmak istiyoruz ki doğru zamanı bulmuş olalım. Derin soluduğu zaman içeriye aldığı oksijen mükemmel, ancak bunun 24 saat idare edip edemeyeceğini görmemiz lazım, bu nedenle doğru zamanı bekliyoruz'' dedi. Genel olarak bakıldığında Denktaş'ın solunumunun düne göre daha iyi olduğunu belirten Rasmussen, yavaş yavaş iyi yolda, tüpü çekme aşamasına doğru gidildiğini kaydetti. Denktaş'ın bugün akciğer tomografisinin çekildiğini ve standart zatürre görüldüğünü ifade eden Rasmussen, ''Bakteri baştan beri vücutta olan, aslında boğaza yerlemiş bir bakteri'' dedi. Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu da gidişatın iyi olduğunu, böyle devam etmesi halinde tüpün kısa sürede çıkarılacağını söyledi. Kaptanoğlu, bu gece yine solunum takibi yapılacağını belirtti.