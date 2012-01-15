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Dünya

Denktaş'a anıt mezar LEFKOŞA (A.A)

15 Ocak 2012 16:01

-Denktaş'a anıt mezar LEFKOŞA (A.A) - 15.01.2012 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastenesi'nde Cuma gecesi vefat eden KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için anıt mezar yapılacak. Denktaş'ın oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, AA'ya yaptığı açıklamada, anıt mezar için yarışma açılacağını söyledi. KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve Serdar Denktaş, bazı bakanlarla birlikte Rauf Denktaş'ın defnedileceği Lefkoşa'da Cumhuriyet Parkı'nda inceleme yaptı. Serdar Denktaş, burada AA'ya yaptığı açıklamada, duygularının karmaşık olduğunu ifade ederek, ''Böyle bir yerde defnedilecek olması nedeniyle huzurluyum. Bakanlar Kurulu'na da bu nedenle şükran borcum var. Gerçekten ona layık bir bir anıt mezar yapılacak diye düşünüyorum. TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı) ile Cumhuriyetle özdeşlemiş bir isim... ona layık bir şey yapılacak'' dedi. Anıt mezar için herkesin katılacağı bir yarışma açılacağını ve aradan seçileceğini belirten Serdar Denktaş, ''Şu anda, içinde ne olmasını istiyoruz onu biliyoruz ama nasıl bir proje olacağı yarışmanın sonunda belirlencek'' diye konuştu. KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ''Bakanlar Kurulu, ailenin talebini de göz önünde bulundurarak, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın naaşının Cumhuriyet Parkına gömülmesine karar vermiştir'' denilmişti.

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