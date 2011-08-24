-Denktaş yeniden ameliyat olabilir LEFKOŞA (A.A) - 24.08.2011 - Tedavisine Ankara'da devam edilen KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın dün çekilen tomografisinde, beyinle kafatası arasında kan birikimi saptandı. Ankara'da bulunan Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın, Türk Ajansı-Kıbrıs'a (TAK) verdiği bilgiye göre, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) doktorları, bir kısmı eskiden kalan, bir kısmı da yeni oluşan kanın boşaltılması için Denktaş'ın ameliyata alınıp alınamayacağını değerlendiriyor. GATA'da yoğun bakımda tutulan Rauf Denktaş'a bu sabah tetkikler yapıldığını belirten Serdar Denktaş, babasının uyanık ve bilincinin yerinde olduğunu, kendisiyle görüşüp konuştuğunu söyledi. Serdar Denktaş, doktorların tetkik sonuçlarını değerlendirmesinden sonra babasının ameliyata alınarak kan birikintisinin boşaltılmasının beklendiğini kaydetti. 24 Mayıs'ta beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan Denktaş, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından rehabilitasyon süreci için 8 Temmuz'da Ankara'ya Genelkurmay Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü.