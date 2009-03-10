Denktaş törende düştü

Törende, eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ayağı takılıp düşünce hafif yaralandı.Denktaş ise durumunun iyi olduğunu belirterek, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Denktaş, Girne'deki evinde, burnu sarılı vaziyette, çalışmalarını sürdürüyor.

KKTC'nin Güzelyurt bölgesindeki tören, protokol sırasına göre şehitliğe çelenklerin konulmasıyla başladı. Çelenk koyma sırası KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a geldi. Çelengini koymak için öne çıkan Denktaş'ın ayağı yere çarptı ve yüzüstü düştü. Törene katılanların yardımı ile yerden kaldırılan Denktaş, geçirdiği kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.



İki dizinden ameliyat olmuştu



Denktaş, olayın hemen ardından ilk tedaviyi gördüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



Geçen yıl iki dizinden de ameliyat geçiren Denktaş bir ay önce Türkiye'ye rutin kontrol için gitmişti.

