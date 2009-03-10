T24 LogoT24 Logo
Dünya

Denktaş törende düştü

Güzelyurt'taki şehitleri anma töreninde, eski KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, ayağı takılıp düşünce hafif yaralandı

10 Mart 2009 02:00

KKTC'de Baf'taki Kıbrıslı Türkler'in 1964 yılının Mart ayında Rum saldırılarına karşı gösterdiği direniş ve direniş sırasında şehit düşenler, Güzelyurt'ta düzenlenen törenle anıldı.

Törende, eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ayağı takılıp düşünce hafif yaralandı.
Denktaş ise durumunun iyi olduğunu belirterek, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Denktaş, Girne'deki evinde, burnu sarılı vaziyette, çalışmalarını sürdürüyor.

 KKTC'nin Güzelyurt bölgesindeki tören, protokol sırasına göre şehitliğe çelenklerin konulmasıyla başladı. Çelenk koyma sırası KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a geldi. Çelengini koymak için öne çıkan Denktaş'ın ayağı yere çarptı ve yüzüstü düştü. Törene katılanların yardımı ile yerden kaldırılan Denktaş, geçirdiği kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

İki dizinden ameliyat olmuştu

Denktaş, olayın hemen ardından ilk tedaviyi gördüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Geçen yıl iki dizinden de ameliyat geçiren Denktaş bir ay önce Türkiye'ye rutin kontrol için gitmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24