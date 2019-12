-DENKTAŞ TABURCU EDİLDİ LEFKOŞA (A.A) - 07.07.2011 - KKTC'nin Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 24 Mayıs'tan bu yana tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nden 45 gün sonra taburcu edildi. Denktaş, ''iki kez ölümün yanından geçtiğini'' söyledi. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve oğlu Serdar Denktaş, Rauf Denktaş'ın, Genelkurmay Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezi'nde bir süre daha fizik tedavi göreceğini bildirdi. Korumaları ve sağlık görevlileri eşliğinde tekerlekli sandalye ile tedavi gördüğü bölümden alınarak, hastane girişinde basın mensupları için ayrılan bölüme getirilen Denktaş, burada bekleyen yakınları ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Denktaş'ın karşılama sırasında duygulandığı gözlemlendi. Denktaş, önce İngilizce daha sonra da Türkçe olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Denktaş, açıklamalarını, enfeksiyon riskine karşı, basın mensuplarından 3 metre uzakta kurulan güvenlik kordonunun arkasında yaptı. Konuşmasında, ''YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve ekibine en içten duygularla'' teşekkür eden Denktaş, ''Çok büyük bir yatırım yapılmıştır. Halkımızın, her şeyiyle Suat Bey'e yardımcı olacağına inanıyorum. Bu tesisleri yaşatmazsak, bunların yaşamasına yardımcı olmazsak o zaman benzeri yatırımlar dolayısıyla gelmez. O da bizim en büyük kaybımız olur'' dedi. Denktaş, rahatsızlığıyla ilgili olarak, şunları söyledi: ''İnsan gece yatar ve sabahtan kalkmazsa 'Ne iyi adamdır kimseye eziyet vermeden öldü' denir. Nefes alma mekanizmasında bir bozukluk nedeniyle uyurken insanın nefes alma kapasitesi kesiliyor. Nefes alamayınca da olduğunuz yerde ölüyorsunuz. Doktorların söylediğine göre iki kez ölümün hem yanından geçmişim hem de tehlikeyi atlatmışım.'' Basın mensuplarına da teşekkür eden Denktaş, ''Etrafımızdaki ülkelere baktığımızda, hürriyetimizle demokrasimizle ve Atatürkçülüğümüzle hakikaten övünebiliriz. Bu konularda da hiç bir eksiğimiz yoktur. Kimseden alacağımız ders de yoktur'' dedi. Denktaş, gazetecilere, ''Sorularınız varsa cevaplandırayım'' diye de seslendi. Denktaş, konuşmasının ardından, alkışlarla kendisini bekleyen arabaya götürülerek 45 gündür tedavi gördüğü YDÜ Hastanesi'nden ayrılarak evine götürüldü. -SERDAR DENKTAŞ: ''ÇILGIN PROJE ÇOK İYİ OLMUŞ''- Denktaş hastaneden ayrılmadan önce, tedavisini yapan doktorlar, hastane yetkilileri ve Serdar Denktaş'ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Serdar Denktaş, yaptığı açıklamada, ''çılgın projelerin moda olduğu bu dönemde YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel’in gerçekten çılgın bir proje gerçekleştirdiğini'' ifade ederek, ''Kurucu Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı süresince gördük ki bu proje gerçekten çok çılgın. Ama iyi ki olmuş'' dedi. Tedavi sürecinde geçen 45 günlük sürede gördükleri yakın ilgi nedeniyle başta Suat Günsel olmak üzere YDÜ Hastanesinin tüm personeline teşekkür eden Serdar Denktaş, ''Bu 45 gün içerisinde zaman zaman yüzümüze de yansıyan çok zor günler geçirdik. Ama çok şükür o günler geride kaldı ve 45'inci günde taburcu oluyoruz'' diye konuştu. Babasını evine götüreceklerini ve önümüzdeki dönem fizik tedavisinin devam edeceğini, bunun ne kadar süreceğini bilemediklerini anlatan Serdar Denktaş, fizik tedavi doktorlarının, Rauf Denktaş'ın bu dönemi de en iyi şekilde atlatacağına dair kendilerine bayağı ümit verdiğini kaydetti. -TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR- Denktaş'ın hastalığı dönemini çok yakından takip eden Genelkurmay Başkanlığının, fizik tedavinin kendilerine ait rehabilitasyon merkezinde devam etmesi yönünde daveti olduğunu açıklayan Serdar Denktaş, bunun gerçekleşeceğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: ''Burada yapılması gereken ne varsa gayet güzel şekilde yapıldı ve yapılmaya da devam edecek. Ama Genelkurmay Başkanlığı ve Türkiye hükümetinin bu talebini geri çevirmek istemedik. Kendisi için de bir hava değişikliği olur diye düşündük. 45 gündür hastanedeyiz. Bu kadar hareketli bir insanın 45 gün hastanede kalması çok kolay değildir. Dolayısıyla bir müddet Türkiye'ye de gidilecek. Ne zaman? Her an olabilir. Ama esas yerimiz burası. Günün sonunda tedavisi burada devam edecek.'' Denktaş, Türk kamuoyuna ve duaları ile manevi destek veren herkese teşekkür etti. YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen de ''Çok şükür Kurucu Cumhurbaşkanımız bugün taburcu olacak duruma geldi'' dedi. Uygulanan tedavi yanında Denktaş'ın da iyi olma konusunda çok büyük gayret, azim ve irade ortaya koyduğunu vurgulayan Erkmen, bu azim ve kararlılığı ile bundan sonraki süreçte çok daha iyi olacağından şüpheleri bulunmadığını söyledi. Denktaş'ın tedavisini yapan kardiyoloj, nöroloji, enfeksiyon ve fizik tedavi bölümleri doktorları da açıklamalarda bulundu. Çok zor bir süreçten geçilmesine karşın gelinen noktadan memnun olduklarına, bunda Denktaş'ın iradesi ve azminin çok önemli rol oynadığına işaret eden doktorlar, bundan sonraki rehabilitasyon süreciyle de çok daha iyi duruma geleceğine olan inançlarını dile getirdiler.