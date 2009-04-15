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Denktaş: Suçlama ağır ve gülünç

KKTC 1. Cumhurbaşkanı Denktaş, Soyer’in Ergenekon suçlamasını “ağır ve gülünç” olarak nitelendirdi.

15 Nisan 2009 03:00

KKTC 1. Cumhurbaşkanı Denktaş, Soyer’in Ergenekon suçlamasını “ağır ve gülünç” olarak nitelendirdi.

KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu'nun, Başbakan Ferdi Sabit Soyer'in Ergenekon suçlamasını, "Denktaş ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) anlaşarak kendisine karşı komplo yapıldığı" şeklinde "yaymasından" üzüntü duyduğunu belirtti.

Denktaş, yaptığı yazılı açıklamada, "bunun ağır olduğu kadar gülünç ve saçma bir suçlama olduğunu" ifade ederek, böyle bir suçlamayı yalanlamak ihtiyacı duyduğu için üzgün olduğunu kaydetti.

'Üzüldüğümü duyurmak isterim'

"Ayrıca, 'Serdar Denktaş ile CTP arasında gizli temaslar var' yalanına da üzüldüğümü duyurmak isterim" diyen Rauf Denktaş, "milli cephenin bütünleşmesine olan ihtiyaca rağmen bunların yaşanmasının doğru olmadığını" ifade etti.

Denktaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu dostlarımızın, kendi huzurları ve partilerinin rahatı için Denktaş'ların kendileri veya partileri ile uğraşmakta olduğu düşüncesinden kurtulmaları gerekmektedir. Bizim, kendileri ile bir derdimiz veya sorunumuz yoktur. Bu davranışları ile kendilerine ve partilerine yardımcı olmamaktadırlar."

Rauf Denktaş, kendisinin tüm uğraşının, "yalan ithamlarla dağınıklık değil, milli davada birlik ve beraberlik içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkılması olduğunu" vurguladı.

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