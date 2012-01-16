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Dünya

Denktaş son yolculuğuna uğurlanıyor LEFKOŞA (A.A)

16 Ocak 2012 13:39

-Denktaş son yolculuğuna uğurlanıyor LEFKOŞA (A.A) - 16.01.2012 - Cuma akşamı vefat eden KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş son yolculuğuna uğurlanıyor. Denktaş için vefat ettiği Yakın Doğu Üniversitesi'nde devlet töreni düzenlendi. Törene Denktaş'ın ailesi, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Hasan Bozer, KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan İrsen Küçük, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgenaral Adem Huduti, diğer üst düzey komutanlar, bakanlar, parti başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Denktaş'ın Türk ve KKTC bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda hastane önünde bulunan katafalka taşındı. Rauf Denktaş'ın tabutu dışarı çıkarılırken tekerlekli koltukta oturan eşi Aydın Denktaş, "beni ayağa kaldırın" diyerek eşinin tabutunu ayakta karşıladı. Din görevlisi duasında Kıbrıs semalarında ay yıldızlı ve ak yıldızlı bayrakların ve minarelerden ezanın eksik olmamasını isteyerek, "Davasını davamız, mücadelesini mücadelemiz, ideallerini ideallerimiz eyle Ya Rabbi" ifadesini kullandı. Yaslı ailesine metanet dileyen din görevlisi, "Allah'tan, Denktaş'ı cennetine nail eylemesini, evliyalara ve Peygamber Efendimize komşu olması" duasını ederek, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, bütün merhum devlet büyükleri, şehitler ve gaziler ile Denktaş'ın ruhu için Fatiha duası okunmasını istedi. Din görevlisinin duasının ardından önce eşi Aydın Denktaş, daha sonra diğer aile fertleri Denktaş'ın tabutunun başına gelerek dua etti. Denktaş'ın naaşı daha sonra askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Aydın Denktaş cenaze aracı önünden geçerken "Kocam, nur içinde yat" diye el salladı. Kızı Değer Denktaş ise, "Babam, babam" diye ağladı. Bu arada Denktaş'ın naaşının geçtiği yol boyunca, öğrenciler yola çıkarak cenaze aracını selamladı. Yol boyunca bazı elektrik direklerine Denktaş'ın posteri ile Türk ve KKTC bayraklarının asıldığı görüldü. Rauf Denktaş'ın naaşı Yakın Doğu Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na götürüldü. Denktaş'ın naaşı, yarın düzenlenecek devlet töreninin ardından, Lefkoşa'da TMT Anıtı'nın da bulunduğu Cumhuriyet Parkı'nda defnedilecek.

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