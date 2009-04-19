Denktaş seçim sonucunu yorumladı

KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş seçim sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunarak, "Yeni gelen idareyi görelim. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyecek, ne kadar uyum içerisinde olacak bakalım" dedi.



"Eğer biz tek devlet, tek halk, tek şu, tek bu durumunda devam edersek işimiz çok zor olacaktır. Kendimize gelelim" diye konuşan Denktaş, demokratik bir çabanın sonuna gelindiğini, sonuç ne ise bunu kabul edilip gereğinin yapılması gerektiğini belirtti.



Rum tarafının siyasetinin değişmediğini kaydeden Denktaş, bu siyasetin "1974'te başlayan işgal kaldırılmalıdır, 'yerleşikler' gitmelidir ve memleket birleştirilmelidir, tek halk, tek egemenlik esastır" şeklinde olduğunu ve Rumların bunu değiştirmeyeceklerini vurguladı.



Oğlu Serdar Denktaş'ın başkanlığını yaptığı Demokrat Partinin (DP) 3. parti olmasıyla ilgili bir değerlendirme yapmasının istenmesi üzerine Rauf Denktaş, kamu oyu yoklamalarının da bu şekilde olduğunu belirterek, "Öyle olur, böyle olur, olur veya olmaz, mesele değildir. Hayırlı olsun" dedi. Denktaş, katılım oranının da güzel olduğunu belirtti ve önemli olanın sağlıklı bir katılım olması olduğunu kaydetti.

