-Denktaş salı günü son yolculuğuna uğurlanacak LEFKOŞA (A.A) - 14.01. 2012 - KKTC Bakanlar Kurulu, 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının ardından yapılacakları görüşmek üzere yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rauf Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın da katılacağı toplantı saat 11.00'de başlayacak. Rauf Denktaş'ın 17 Ocak Salı günü son yolculuğuna uğurlanması planlanıyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Gül ile Türkiye'den diğer yetkililerinin de katılması bekleniyor Bu arada, Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun yarın, Kıbrıs müzakereleri konusunda Halk Konseyi ile gerçekleştireceği bilgilendirme toplantısının yapılmayacağı duyuruldu. -Hastaneye ziyaretçi akını- Rauf Denktaş'ın vefatı, KKTC'de ülkede büyük üzüntü yarattı. Denktaş'ın, tedavi görürken bu akşam saat 22.00'de hayatını kaybettiği Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi, acı haberin duyulmasının ardından adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Denktaş'ın yakınlarına başsağlığı dilemek için hastaneye gelen bazı siyasiler ve eski mesai arkadaşları, canlı yayın yapan birçok televizyon kanalına da duygularını ifade ediyor. -Hafta sonu oynanacak tüm maçlar iptal edildi- Öte yandan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Rauf Denktaş'ın vefatı nedeniyle yarın ve pazar günü oynanacak tüm futbol karşılaşmalarını iptal etti. Federasyon Genel Sekreteri Muharrem Özseyfiler tarafından yapılan açıklamada, cuamrtesi ve pazar günü oynanacak tüm maçların 21-22 Ocak'ta yapılacağı belirtildi.