Denktaş: Rum tarafı korku içinde

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Rum kesiminin yeni hükümetin seçilmesiyle “muazzam bir korku içine girdiğini” söyledi.



KKTC'nin Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, KKTC'de göreve seçilen yeni hükümetin Rum tarafından korkuya neden olduğunu ifade ederek, "Bırakılması lazımdı bu korku devam etsin. Etsin ki Sayın Talat, hiç olmazsa pazarlıkta biraz daha kuvvetli olsun" dedi.



Denktaş, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya ve Kemer Şubeleri ile Cumhuriyet Okurları Derneği Antalya Şubesi'nce düzenlenen, "Kıbrıs'ta Son Durum" konulu konferans vermek üzere Antalya'ya geldi.



Denktaş, Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen tarafından onuruna verilen yemeğe katıldıktan sonra, yerel VTV Televizyonu'nda bir programa katıldı.



Denktaş, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ı ziyaret ederek, göreve seçilmesi dolayısıyla kutladı. Denktaş, ziyarette Akaydın'a iki kitabını hediye etti.



Akaydın, Denktaş'a, "Kütüphanemin bir rafı sizin, bir rafı da 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in eseriyle kaplı" dedi. Akaydın, Denktaş'a ziyaretin anısına plaket sundu.



Daha sonra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Rauf Denktaş, Kıbrıs sorununda gelinen noktayı değerlendirdi. Kıbrıs'ta devlet olmadan önce yaşadıkları acıları dile getiren ve dedesinin Türk askerleriyle ilgili kendisine söylediği, "Gittiler ama yine gelecekler" sözünü hatırlatan Denktaş, "Bu sözü torunlarıma söylemek istemem. Bu asker geldi ya ben torunlarıma 'Gidecekler ve gelecekler' demeyeceğim. İnşallah, Türk askerleri hiç gitmeyecek" diye konuştu.



Görevi sırasında Annan Planı'nı, Lozan'ın dengesini bozma anlamına geleceği için kabul etmediğini, bu nedenle referandumda da "hayır" oyu çıkması için çok uğraştığını dile getiren Denktaş, "ABD 30 milyon dolar harcadı. Bazı kişilerin cebini doldurdular. AB de 'Gökten Avrolar yağacak' dedi. Yüzde 65 evet, yüzde 35 hayır dedi. Dört yıl sonra verilen sözlerin hiç birinin tutulmadığını gören halkımız, son seçimde 'devletim, halkım' diyenlere oy verdi" ifadesini kullandı.



‘Rumlar ipten inmiş oldu’



KKTC'de yapılan son seçimin sonuçlarının Rum kesiminde korkuya neden olduğunu ifade eden Denktaş, şöyle konuştu:



"Rum tarafı, yeni hükümetin seçilmesiyle muazzam bir korku içerisine girdi. 'Bunlar gelirse başlamış olan görüşmeler yarı buçuk kalacak. Bunlarla ne güzel gidiyorduk. Tek halk, tek devlet, tek egemenlik' diyorlardı. Bırakılması lazımdı bu korku devam etsin. Etsin ki Sayın Talat, hiç olmazsa pazarlıkta biraz daha kuvvetli olsun. Bakan Cemil Çiçek, burada, 'İşte ayrı seçimler, ayrı demokrasi, ayrı demokrasinin varlığı teyit edilmiştir' beyanatını yaptı. İçimize su serpti. Ama Sayın Başbakanımız Erdoğan, Sayın Eroğlu'na, 'Sakın ola görüşmeleri kesme, sakın ola yeni bir şeyler koyma, ne üzerinde yürürse onun üzerinde bu iş yürüyecek' deyince, Rumlar ipten inmiş oldu. 'Türkiye karar verir. Kıbrıs Türklerinin hükmü yoktur' dediler."



Denktaş sözlerini, "Yüzde 65 Rum genci Türklerle bir arada yaşamak istemiyor. Bizim çıkışımız milli çizgimize dönüştür. Kıbrıs'ta iki eşit halk, iki ayrı demokrasi, iki ayrı devlet ve iki ayrı egemenlik vardır. Türkiye'nin garantörlüğü de esastır" diye sürdürdü.



Rauf Denktaş, her yerde yaşanan süreci ve karşı karşıya kalınacak tehlikeleri anlatmaya çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bana göre Sayın Talat'ın görüşmeleri derhal askıya alması lazım. Ben bu yaşta bunları anlatmak için uğraşıyorum. Biliyorum bu söylediklerimi yarın büyük gazeteler yazmayacak. Türk halkına, 'Kıbrıs yerinde duruyor, asker mi çektik, toprak mı verdik?' diyecekler ve bu sözleri manşet yapılacak. Toprak veriyorsunuz. Vermeye devam ediyorsunuz. Askerin tümünü çekeceğinizi, Annan Planı'na ve şimdiki görüşmeleri desteklemekle kabul etmiş oldunuz. Bu salona siz, sırf 85 yaşında saçsız bir adamı görmeye gelmediniz. Uğruna şehitler verdiğiniz milli bir davanın nereye gittiğini öğrenmeye geldiniz. Nereye gidiyor Kıbrıs meselesi? Bilmiyorum, Karanlığa gidiyor."



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da yüzyılın yaşayan en büyük siyasi liderlerin Süleyman Demirel, Rauf Denktaş ve Nelson Mandela olduğunu söyledi.



Daha sonra, katılımcı kuruluş temsilcileri Denktaş'a plaket sundu.

