-Denktaş, kritik süreci atlattı LEFKOŞA (A.A) - 15.09.2011 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, sağlık durumundaki kritik süreci atlattığı açıklandı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın Denktaş'ı ziyaretinin ardından, YDÜ Hastanesi'nde basın toplantısı düzenleyerek Denktaş'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren doktorlar heyeti, ''Denktaş'ın kritik ve tehlikeli durumu atlattığını, ilaç tedavisine yanıt verdiğini ve gözlerini açıp kendilerine gülümsediğini, iletişim kurabildiğini'' belirtti. Basın toplantısına, YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, YDÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Beyin Cerrahı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen ile diğer yetkililer katıldı. Kaptanoğlu, 30 Ağustos günü YDÜ'ye akciğer yetmezliği sorunu ile gelen Denktaş'ın beyin ameliyatı geçirdiğini, buradaki sorunun giderilmesinin ardından böbrek ve diğer organlarıyla ilgili sorunların giderildiğini, ancak kanla ilgili bir ''şok'' hadisesi yaşadıklarını anlattı. Kaptanoğlu, kanda bir bakteriyle karşılaştıklarını bunun da kendilerine tehlikeli saatler ve günler yaşattığını, ancak ilaç tedavisiyle enfeksiyonun giderilmeye çalışıldığını ve Denktaş'ın kendilerine tepki verdiğini kaydetti. Denktaş'ın bugün gözlerini açtığını ve gülümsediğini, kendileriyle iletişim kurduğunu belirten Kaptanoğlu, ancak, enfeksiyon dolayısıyla zayıf düşmesi ve uyku halinin sürmesinden dolayı solunumunu kendisinin tek başına yapamadığını anlattı. Kaptanoğlu: ''Çok korktuğumuz tehlikeli kritik süreci geride bıraktık, Sayın Cumhurbaşkanı gözlerini açtı ve gülümsedi, bizimle iletişim kurdu'' dedi. Kaptanoğlu, Denktaş'ın daha iyi olması ve sağlığına kavuşması için çalıştıklarını belirterek, enfeksiyonun kontrol altına alınmasıyla olumlu gelişmelerin süreceğini vurguladı. Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rauf Denktaş'ın ''düne göre daha iyi olduğunu'' söyledi.