Denktaş'ın eski danışmanı: İngiltere'nin 'Kıbrs'ta federasyon' planında Türk askerinin yerleşim yerlerinden ayrılması öngörülüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, Lefkoşa'nın iki tarafını bir araya getiren gayriresmi Kıbrıs konulu Cenevre Konferansı'nda garantör ülkelerden İngiltere'nin sunacağını iddia ettiği 8 maddelik planı paylaştı.

KKTC ve Türkiye'nin "iki devletli çözüm" fikrinde mutabık gittiği zirvede, İngiltere'nin bir federasyon planı öne süreceği ifade edildi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan İsmail, "iki egemen toplum devletten" oluşacak federal devlerin dış politika, ekonomi ve güvenlikten sorumlu olacağını ifade etti. İngilizlerin teklifinin adada tek vatandaşlığa geçilmesini öngördüğünü belirten İsmail, kurulması planlanan federal devletin Avrupa Birliği üyesi olacağını ifade etti.

İsmail, teklifin kabul edilmesi durumunda hükümetin 6 Rum, 3 de Türk bakandan oluşacağını; aynı zamanda aynı statüde iki de eş başkanın görev yapacağını dile getirdi. 2017 sayımlarına göre KKTC'nin 326 bin, 2019 sayımlarına göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ise yaklaşık 876 bin nüfusu bulunuyor.

İsmail, İngiltere'nin sunacağı planın Türk askeri birliklerinin yerleşim yerlerinden ayrılmasını da öngördüğünü iddia etti. Denktaş'ın eski danışmanına göre anlaşmadan sonra adada az sayıda Yunan ve Türk askeri kalacak ve garanti anlaşmasındaki müdahale hakkı 10 yıl içinde iptal edilebilecek.

Sunulan planın 2004'te KKTC'nin kabul, GKRY'nin reddettiği Annan Planı'ndan daha kötü olduğunu savunan İsmail, "Bu planı bırakın kabul etmeyi görüşmek bile vatana ihanettir" değerlendirmesinde bulundu.

Sabahattin İsmail'in paylaşımları şöyle: