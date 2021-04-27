Denktaş'ın eski danışmanı: İngiltere'nin 'Kıbrs'ta federasyon' planında Türk askerinin yerleşim yerlerinden ayrılması öngörülüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, Lefkoşa'nın iki tarafını bir araya getiren gayriresmi Kıbrıs konulu Cenevre Konferansı'nda garantör ülkelerden İngiltere'nin sunacağını iddia ettiği 8 maddelik planı paylaştı.
KKTC ve Türkiye'nin "iki devletli çözüm" fikrinde mutabık gittiği zirvede, İngiltere'nin bir federasyon planı öne süreceği ifade edildi.
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan İsmail, "iki egemen toplum devletten" oluşacak federal devlerin dış politika, ekonomi ve güvenlikten sorumlu olacağını ifade etti. İngilizlerin teklifinin adada tek vatandaşlığa geçilmesini öngördüğünü belirten İsmail, kurulması planlanan federal devletin Avrupa Birliği üyesi olacağını ifade etti.
İsmail, teklifin kabul edilmesi durumunda hükümetin 6 Rum, 3 de Türk bakandan oluşacağını; aynı zamanda aynı statüde iki de eş başkanın görev yapacağını dile getirdi. 2017 sayımlarına göre KKTC'nin 326 bin, 2019 sayımlarına göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ise yaklaşık 876 bin nüfusu bulunuyor.
İsmail, İngiltere'nin sunacağı planın Türk askeri birliklerinin yerleşim yerlerinden ayrılmasını da öngördüğünü iddia etti. Denktaş'ın eski danışmanına göre anlaşmadan sonra adada az sayıda Yunan ve Türk askeri kalacak ve garanti anlaşmasındaki müdahale hakkı 10 yıl içinde iptal edilebilecek.
Sunulan planın 2004'te KKTC'nin kabul, GKRY'nin reddettiği Annan Planı'ndan daha kötü olduğunu savunan İsmail, "Bu planı bırakın kabul etmeyi görüşmek bile vatana ihanettir" değerlendirmesinde bulundu.
Sabahattin İsmail'in paylaşımları şöyle:
- Cenevre’de ortaya konacak 8 maddelik İngiliz planı içine şeker Katılan,Annan planından daha kötü bir federasyon planıdır.Bu planı bırakın kabul etmeyi görüşmek bile vatana ihanettir.Görüşeni,her kim olursa olsun vatan haini ilan etmekte tereddüt etmeyeceğim,etmemeliyiz İşte plan
- Federal Kıbrıs Cumhuriyeti iki egemen toplum devletinden oluşacak Federal devlet,Kıbrıs'ın BM veya AB üyeliğini sürdürecek,üyelik için yeniden başvurması gerekmeyecek Federal hükümet dış politika,ekonomi güvenlikten sorumlu olacak.Dışta Tek temsiliyet tek vatandaşlık olacak
- Federal Kıbrıs Cumhuriyeti iki egemen toplum devletinden oluşacak Federal devlet,Kıbrıs'ın BM veya AB üyeliğini sürdürecek,üyelik için yeniden başvurması gerekmeyecek Federal hükümet dış politika,ekonomi güvenlikten sorumlu olacak.Dışta Tek temsiliyet tek vatandaşlık olacak
- Federal devletin Temsili bir Başkanı olacak.Kabine üyelerinin atanması, Belçika federal sisteminde olduğu gibi (Valon ve Flamanlar kendi bakanlarını atar) veya (Kuzey İrlanda'daki gibi parlamentodaki orana göre)olur. Bu konu görüşmelerde ele alınacak
- Her toplumun Spor federasyonları İskoçya,Galler ve Kuzey İrlanda'nın UEFA Kupalarında veya diğer spor etkinliklerinde ayrı temsiliyetleri ve kendi takımlarının olması gibi,uluslararası kuruluşlara üye olabilecek ve uluslararası spor etkinliklerinde temsil edilebilecekler
- İki Toplum Devleti kültür,spor,ekonomi konularında uluslararası anlaşmalar yapabilecek İki Toplum Devleti,federal hükümetin uluslararası ilişkilerine ve AB kararlarına rıza gösterecek oybirliği yoksa Kıbrıs devleti Belçika'da olduğu gibi,uluslararası oylamada çekimser kalacak
- Türk askeri birlikleri,anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte yerleşim yerlerinden ayrılacak.Anlaşmadan sonra adada az sayıda Yunan ve Türk askeri kalacak.Garanti anlaşmasındaki tek taraflı müdahale hakkı 10 yıl sonra iptal edilecek,tek yanlı müdahale hakkı olmayacak
- Türk egemen toplum devletinin toprak oranı, Akıncı'nın verdiği haritaya Maraş ve Güzelyurt'un da eklenmesiyle % 28,2 ile % 29,2 arasında (28.5)olacaktır.(Şu an %36) Mülkiyet sorunu mülk komisyonu vasıtasıyla iade takas tazminatla çözülecek.
- ESKİ Rum mülklerinin Mevcut kullanıcılarına (Türklere)kullandıkları mülke duygusal bağ hakkı tanınacak.Böylece kullandığı mülkte ilk söz hakkına sahip olunacak * Görüldü gibi İngiliz planı Annan Planından ve Crans Montana mutabakatlarından daha geridir.bunu görüşmek ihanet olur