-Denktaş için yarın tören düzenlenecek LEFKOŞA (A.A) - 15.01.2012 - KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, yarın başlayacak ve Salı günü devam edecek cenaze töreninin ardından, Salı günü öğleden sonra son yolculuğuna uğurlanacak. Denktaş'ın naaşı, Lefkoşa'da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin karşısındaki Cumhuriyet Parkı'na defnedilecek. Denktaş'ın vefatı üzerine dün olağanüstü toplanan KKTC Bakanlar Kurulu'nun, Cuma günü gün batımına kadar yas ilan etmesinin ardından bayraklar yarıya indirilmişti. Genel yas nedeniyle Salı günü ''acil servisler'' dışındaki devlet daireleri ve okullar tatil olacak. -Cenaze töreni programı- Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için yarın ilk tören saat 10.00'da hayatını kaybettiği Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde yapılacak. Denktaş'ın naaşı saat 10.30'da hastaneden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na nakledilecek. Saat 11.00'de naaş Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda karşılanacak ve Cumhurbaşkanlığı bahçesinde tören düzenlenecek. Törenin ardından saat 11.30'dan Salı günü saat 09.00'a kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda saygı geçişi yapılacak ve ihtiram nöbeti tutulacak. Bu arada Taziye Defteri de imzalanabilecek. Salı günü saat 10.00'da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın naaşı top arabasına alınarak, 10.15'de Cumhurbaşkanlığından Selimiye Camisi'ne götürülecek. Cenaze namazının kılınmasının ardından saat 12.45'te naaş top arabasına konularak Selimiye Camisi'nden Girne Kapısı'na götürülecek, saat 14.00'te ise Girne Kapısı'ndan Cumhuriyet Parkı'na intikal ettirilecek ve saat 14.30'da burada tören yapılacak. Denktaş'ın naaşı saat 15.00'te defnedilecek.