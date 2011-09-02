T24 LogoT24 Logo
Dünya

Denktaş hayata tutunuyor

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor.

02 Eylül 2011 03:00

T24 - KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Ankara’da fizik tedavi gördükten sonra Lefkoşa’ya dönen ve önceki gün bitkisel hayata giren Denktaş’ın bilincinin zaman zaman gelmeye başladığı açıklandı.


Tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Hasta Hizmetleri ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Savaşan, “Sayın Denktaş’ın zaman zaman uyanıyor. Uyanıp tepki veriyor” dedi. Rauf Denktaş’ın hâlâ solunum cihazı desteğiyle nefes aldığını belirten Savaşan, özellikle şuurunun zaman zaman açılmasının iyi bir gelişme olduğunu söyledi.


24 Mayıs’ta beyin kanaması geçiren ve sol tarafına felç inen 87 yaşındaki Denktaş, geçen ay Ankara’ya Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne (GATA) sevk edilmişti. GATA’da kaldığı süre içinde kafatası ile beyni arasında saptanan kan birikimi de ameliyatla alınan Denktaş yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24