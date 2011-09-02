Denktaş hayata tutunuyor

T24 - KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Ankara’da fizik tedavi gördükten sonra Lefkoşa’ya dönen ve önceki gün bitkisel hayata giren Denktaş’ın bilincinin zaman zaman gelmeye başladığı açıklandı.



Tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Hasta Hizmetleri ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Savaşan, “Sayın Denktaş’ın zaman zaman uyanıyor. Uyanıp tepki veriyor” dedi. Rauf Denktaş’ın hâlâ solunum cihazı desteğiyle nefes aldığını belirten Savaşan, özellikle şuurunun zaman zaman açılmasının iyi bir gelişme olduğunu söyledi.



24 Mayıs’ta beyin kanaması geçiren ve sol tarafına felç inen 87 yaşındaki Denktaş, geçen ay Ankara’ya Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne (GATA) sevk edilmişti. GATA’da kaldığı süre içinde kafatası ile beyni arasında saptanan kan birikimi de ameliyatla alınan Denktaş yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.



