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Dünya

Denktaş hayat mücadelesi veriyor LEFKOŞA (A.A)

13 Ocak 2012 23:44

-Denktaş hayat mücadelesi veriyor LEFKOŞA (A.A) - 13.01.2012 -  Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi (YDÜ) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, ''çok kritik ve çok sıkıntılı bir süreç yaşadığını'' söyledi. Savaşan, hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, pek çok kanalda Denktaş'ın hayatını kaybettiğine yönelik yayınlar yapıldığını belirterek hastane kaynakları dısında bir kaynaktan duyulacak bu tip haberlere itibar edilmemesini istedi. Ahmet Savaşan, ''Çok kritik ve çok sıkıntılı anlar yaşıyoruz. Ama şu anda cumhurbaşkanımızı kaybetmiş değiliz. Hastanemiz bünyesindeki bütün anabilim dalı başkanları Denktaş'ın başında ve kurucu cumhurbaşkanımız büyük bir hayat mücadelesi veriyor'' dedi. Savaşan, bir soru üzerine, Denktaş'ın diyaliz makinesinden çıkarıldığını kaydetti. Bu arada, Denktaş'ın aile bireyleri hastaneye çağrıldı.

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