-DENKTAŞ HASTANEDEN ÇIKIYOR LEFKOŞA (A.A) - 07.07.2011 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, yaklaşık bir buçuk aydır tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nden bugün taburcu edilecek. YDÜ'den verilen bilgiye göre, Rauf Denktaş, öğleden sonra hastaneden ayrılacak. 24 Mayıs'ta rahatsızlanarak, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından YDÜ Hastanesi'nde tedavi altına alınan Denktaş'ın, kalpteki ritm bozukluğuna bağlı olarak beyine giden damarlardan birinde tıkanıklık sonucu sol tarafı felç olmuştu.