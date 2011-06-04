-DENKTAŞ GAZETE OKUMAK İSTEDi LEFKOŞA (A.A) - 04.06.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 24 Mayıs'tan bu yana tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, gazete okumak istedi. Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Türk Ajansı-Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Babasının bugün gazete okumak istediğini belirten Serdar Denktaş, ''Okuyabilecek mi bilmiyoruz ama istedi, biz de hazırlıyoruz'' dedi. Serdar Denktaş, babasının sağlık durumunda düne göre bir değişiklik olmadığını da kaydetti. YDÜ Hastanesi doktorları dün yaptıkları açıklamada, Rauf Denktaş'ın şuurunun açık, konuşabildiğini, sol tarafında kuvvetsizlik olduğunu, kendi kendine soluyabildiğini ve önceki güne göre çok daha iyi olduğunu söylemişti.