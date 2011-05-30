-DENKTAŞ, EŞİYLE YAZARAK ANLAŞTI LEFKOŞA (A.A) - 30.05.2011 - Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, eşi Aydın Denktaş ile yazarak iletişim kurduğu açıklandı. YDÜ Hastanesi doktorları düzenledikleri basın toplantısında, Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri aktardı. Başhekim Dr. Sevim Erkmen, ''Beyni çalışacak, eli kalem tutacak. Bu bizim için çok önemli'' diye konuştu. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu da Denktaş'ın, sol tarafındaki güçsüzlüğün devam etmesine rağmen genel durumunun oldukça iyi olduğunu ifade ederek, ''Kalp, dahiliye, şeker ve diğer hastalıklar açısından oldukça iyi durumda'' dedi. Kaptanoğlu, akciğerdeki enfeksiyonun önemli bir etken olmadığını, boğazda mikrop olduğunun tespit edilip tedavisinin sürdüğünü anlattı. Kaptanoğlu, solunum cihazına bağlı ve ağzında tüp bulunan Denktaş'ın solunum kaslarının her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi. Denktaş'ın dün itibariyle eşiyle yazarak anlaştığını aktaran Kaptanoğlu, ''Şarkılar, türküler dinlemek istediğini söyledi. Onları dinlettik. Bugün itibariyle sabah durumu biraz daha iyi. Bu küçük küçük iyileşmeler devam ediyor. Aslında hep iyiye doğru gidiyoruz'' dedi. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, bugünkü değerlendirmeye göre de tüpün çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verileceğini söyledi.