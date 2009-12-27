T24- Rauf Denktaş Ergenekon ve Kürt Açılımı ile ilgili düşüncelerini Tarsus'ta dile getirdi.



KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Ergenekon ve Kürt Açılımı ile ilgili düşüncelerini Tarsus'ta dile getirdi. Denktaş Ergenekon'a inanmıyorum” dedi.



KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın daveti üzerine Tarsus'un kurtuluşunun 88'nci yıldönümü etkinliklerine katıldı.



Belediye Meclis salonunda bir basın toplantısı düzenleyen Denktaş, Türkiye'deki ve KKTC'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Denktaş, Ergenekon davası kapsamında, içerde tutulan insanlar yüzünden Türkiye'nin büyük tazminat cezaları ödeyeceğini söyledi. Denktaş, “Bir insanı, gel bakalım deyip, içeri alırsınız. Ondan sonra delil ararsınız. Bu delil arama 10 ay 15 ay sürer ve içerde adamcağız ölür, gider veya hastanelik olur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir usul yoktur. Barolarınız bunun yanlış olduğunu bar bar söylemektedir. Avrupa İnsan Hakları bunu tasvip etmeyecektir. Türkiye çok büyük tazminatlara mahkum olacaktır. Eğer o içeride tutulan insanlar, teker teker Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderse, bunlar bizi çok üzüyor ve içeri alınan insanların çoğuna baktığımda, bunların çoğu benim bildiklerim, asker olsun, sivil olsun. Profesör Haberal'dan başlayalım, bunların Türkiye'e karşı ihtilal yapacakları, hükümet devireceklerini bu insanların bu niyetli insanlar olmadıklarını biliyoruz. Bir şeyler oluyor Türkiye'de, İnşallah bu safha çabuk geçer diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.



Kürt açılımı konusunda da fikirlerini söyleyen Denktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Birileri Türkiye'yi karıştırarak bölmek istiyorlar. Türkiye'yi içten parçalamazlarsa, bir şey yapamazlar. Ben PKK ile hakikaten Kürt kardeşlerimi tamamen ayırıyorum. Bu gösterileri yapıyorlar, kalabalıklar vesaireler, bunlara seslenmek istiyorum. Kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. Türkiye'den kopmak demek, ayrılmak demek, Türkiye'yi parçalamak demek, emperyalizmden başka kimseye hizmet etmez. Siz ayrıldığınızda kendi başınıza bugün Türkiye'de bulduğunuz rahatı huzuru ve güveni bulamazsınız.



Denktaş'a, Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz temsili Türkiye Cumhuriyeti tapusunu verdi.



