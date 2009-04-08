Denktaş: Ciddiye almıyorum

KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Başbakan Ferdi Sabit Soyer'in Türkiye'deki Ergenekon soruşturması iddianamesinde adı geçtiği için hakkında soruşturma yapılması talebini, "ciddiye almadığını" söyledi.





Denktaş, "Çünkü yargı tarafından kanıtlanmamış, yargıdan geçmemiş, sızdırma bir belge var, basına sızdırılmış. Ve yine seçimler öncesi bir sızdırma vardır. Bu, seçimlere müdahale için yapılan bir tertip de olabilir. Onun için bekleyelim görelim, ne olacak" dedi.



Başbakan Soyer'in, Türkiye'deki Ergenekon soruşturması iddianamesinde adı geçen Rauf Denktaş ve eski başbakanlardan, ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu hakkındaki iddialarla ilgili Başsavcılığın soruşturma yapması talebi hakkında değerlendirmede bulunan Denktaş, şunları söyledi:



'Seçimlere müdahale için bir tertip olabilir'



"Dün (7 Nisan 2009) akşam Sayın Soyer ile Derviş Eroğlu'nu televizyonda seyrettim. Soyer'in elinde bir 'Ergenekon' belgesi olduğunu ve bu belgede 1998 seçimlerinde Sayın Mustafa Özbek kanalıyla, benim aleyhime Serdar'ın (Serdar Denktaş) seçimleri kazanmaması için, UBP'nin kazanması için, büyük paralar harcandığını ve destek aldığını vesaire konusunda atıştıklarını gördüm. Bunu Sayın Soyer, savcıya verip takip ettireceğini de söyledi. Bunun içerisinde benim aleyhime bir şey olduğunu sanmıyorum, varsa da ciddiye almıyorum. Çünkü yargı tarafından kanıtlanmamış, yargıdan geçmemiş, sızdırma bir belge var, basına sızdırılmış. Ve yine seçimler öncesi bir sızdırma vardır. Bu seçimlere müdahale için yapılan bir tertip de olabilir. Onun için bekleyelim görelim, ne olacak."



"Böyle bir zamanda böyle bir şeyin sızdırılmış olmasını, seçimlerle bağlantılı gördüğünü" kaydeden Denktaş, "Kanımca böyle bir sızdırmanın bu safhada yapılması da maksatlıdır" dedi.



Bu arada, UBP kaynakları da, Başbakan Soyer'in Başsavcılıktan soruşturma açılması talebini "ciddiye almadıklarını" belirterek, "Gerekirse yazılı açıklama yaparız" dedikleri ileri sürüldü.

