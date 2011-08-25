T24 LogoT24 Logo
Dünya

Denktaş birkaç gün yoğun bakımda kalacak LEFKOŞA (A.A)

25 Ağustos 2011 23:46

-Denktaş birkaç gün yoğun bakımda kalacak LEFKOŞA (A.A) - 25.08.2011 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) bugün geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde birkaç gün daha kalacağı bildirildi. Ankara'da bulunan Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın verdiği bilgiye göre, yaklaşık 4 saat süren ameliyatı iyi geçen Denktaş'ın beyinle kafatası arasında biriken kan alındı. Doktorların, ameliyatın başarılı geçtiğini ve hedefledikleri sonuca ulaştıklarını söylediğini bildiren Serdar Denktaş, bundan sonrasını bekleyip görmek gerektiğini, babasının birkaç gün daha yoğun bakım ünitesinde kalacağını kaydetti. Serdar Denktaş, kendisinin de bir süre daha Ankara'da kalacağını belirtti. Bu arada, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, Rauf Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, Denktaş'ın yanında olan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan sürekli bilgi aldığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24