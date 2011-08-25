-Denktaş birkaç gün yoğun bakımda kalacak LEFKOŞA (A.A) - 25.08.2011 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) bugün geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde birkaç gün daha kalacağı bildirildi. Ankara'da bulunan Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın verdiği bilgiye göre, yaklaşık 4 saat süren ameliyatı iyi geçen Denktaş'ın beyinle kafatası arasında biriken kan alındı. Doktorların, ameliyatın başarılı geçtiğini ve hedefledikleri sonuca ulaştıklarını söylediğini bildiren Serdar Denktaş, bundan sonrasını bekleyip görmek gerektiğini, babasının birkaç gün daha yoğun bakım ünitesinde kalacağını kaydetti. Serdar Denktaş, kendisinin de bir süre daha Ankara'da kalacağını belirtti. Bu arada, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, Rauf Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, Denktaş'ın yanında olan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan sürekli bilgi aldığı bildirildi.