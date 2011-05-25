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Dünya

DENKTAŞ BİR SÜRE DAHA HASTANEDE KALACAK LEFKOŞA (A.A)

25 Mayıs 2011 19:54

-DENKTAŞ BİR SÜRE DAHA HASTANEDE KALACAK LEFKOŞA (A.A) - 25.05.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ziyaret etti. Eroğlu, hastanede yoğun bakımdaki Denktaş'la yaklaşık 20 dakika süren bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, ziyaretten çıkışında basına yaptığı açıklamada, doktorların Denktaş'ın sağlığı için gerekli ihtimamı gösterdiğini belirterek, ''Akşama göre daha iyi bir noktada, bugün ilerleme var'' dedi. Bu gibi rahatsızlıklarda daha detaylı açıklama için 72 saat beklemek gerektiğini kaydeden Eroğlu, Denktaş'ın konuşmalara yanıt verebilecek durumda olduğunu söyledi. Bir gazetecinin Denktaş'la ne konuştuklarını sorması üzerine ''Kıbrıs sorununu konuşmadık'' diyen Eroğlu, Denktaş'ın bir süre daha hastanede kalacağını belirtti. Bu arada, KKTC'de yaşayan İngilizler Topluluğu (British Residents Society), KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Denktaş'ın iyileşmesi için her gün Girne'deki kiliselerinde dua edeceklerini açıkladı. Hastanede de, bu sabahtan itibaren ziyaretçi defteri açıldı.

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