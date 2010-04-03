'Denktaş bana oy verirse üzülürüm'

T24 - KKTC Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mehmet Ali Talat, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Başbakan Derviş Eroğlu'nu eleştirerek, "Denktaş-Eroğlu ikilisinin geçmişteki yanlış politikasından dolayı Kıbrıs Rum tarafının tek başına Avrupa Birliği'ne (AB) girdiğini" ve "davayı hançerlediklerini" savunarak, "(Rauf) Denktaş'ın oy vereceği biri olursam üzülürüm" dedi.



Cumhurbaşkanı Talat, seçim propagandası çerçevesinde bu akşam Dikmen'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bütün dünyanın politikasını desteklediğini, tek eleştirenin Denktaş-Eroğlu ikilisi olduğunu söyledi.



Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı Derviş Eroğlu'nu, Kıbrıs sorununu müzakere etmek için vizyonu ve politikası olmamakla eleştiren Talat, Eroğlu'nun "anlaşma yapmak şöyle dursun, görüşme dahi yapamayacağını" iddia etti.



Eroğlu'nun, müzakereleri hangi zeminde yürüteceğini açıklamadığına işaret eden Talat, Derviş Eroğlu'nu televizyon ekranlarına davet ederek politikalarını karşılıklı tartışma çağrısı yaptı ve "Hodri meydan" dedi.





"İki devletli çözümü görüşemezsiniz"



Talat, şöyle devam etti:



"Görüşmeye takatın mı var, görüşebilecek politikan mı var. Hala daha neyi görüşeceğini söyleyemedi. Bir kere bugüne kadar görüşüklerimizi kabul ediyor mu, etmiyor mu, bunu açıklamadı. Geçen gün bir televizyon kanalında, 'Her konuda anlaşmadan hiçbir konuda anlaşılmış sayılmaz' diyerek, bunu öğrenmiş, görüştüklerimi sil baştan görüşeceğini söyledi. Yani bir 40 yıl daha. Türkiye ile birlikte mutabık kalarak, anlaştığımız ve kararlaştırıklarımızı yeniden görüşecekmiş Sayın Eroğlu. Sayın Eroğlu, görüşme yapamaz, çünkü vizyonu yok. Bırakın anlaşma yapamayacağını görüşme de yapamaz.



Bunu bilerek ve altını çizerek söylüyorum; görüşme yapamaz. Çünkü, görüşüme yapabilmek için vizyonunuzun olması lazım ve BM parametrelerini bilmeniz lazım. Eğer bilmezseniz görüşemezsiniz. Örneğin, iki devletli çözümü görüşemezsiniz. BM böyle bir zemin kabul etmiyor. Bunu masaya getirttiğiniz anda masayı alıp gidecekler ve siz masasız kalacaksınız, suçlanacaksınız ve eski günlere yeniden döndüreceksiniz bizi. O yüzden görüşemez."



Eroğlu'nun, "ulusal konsey ve halk konseyi kuracağı" yönündeki söylemlerini de eleştiren Talat, geçmişte halka referandum hakkı vermekten korkanların, nasıl halk konseyi ve ulusal konseyi kuracağını sordu ve buna inanmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Talat, Türkiye ile işbirliği içerisinde sürdürülen görüşmelerde Kıbrıs Türk halkının çıkarlarından taviz verilmediğini, aksine Kıbrıslı Türklerin haklarının korunduğunu ve korunmaya devam edeceğini vurguladı. Talat sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Eroğlu 'İki halk vardır' diyor. Selamünaleyküm Sayın Eroğlu. İki halk olduğu mücadelesini en baştan beri hiç taviz vermeden ben sürdürdüm."





"Davamızı hançerlediler"



KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın seçimlerde Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı Derviş Eroğlu'nu destekleme kararına da değinen Talat, şöyle konuştu:



"Sayın Denktaş'ın oy vereceği biri olursam üzülürüm. Çünkü bu ülkeye, özellikle AB sürecinde yani 1999'dan sonra onlar kadar zarar veren başka hiçbirisi olmamıştır. Rum tarafı da böyle bir zarar vermemiştir, dünya da böyle bir zarar vermemiştir. Kıbrıs Rumlarının tüm Kıbrıs adına AB'ye sokarak, Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakan onlardır, Denktaş-Eroğlu ikilisidir. Onlar Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakarak bütün Kıbrıs adına Rum tarafını AB'ye sokarak davamızı hançerlemişlerdir. Onların yıktıklarını birer birer düzletme görevi bize düşüyor. Onların attıkları düğümleri çözüyoruz, onların bozduklarını düzeltiyoruz."



"Adım adım ilerlediklerini, onların bozduklarını düzelttiklerini" kaydeden Talat, Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün şu anda Avrupa Parlamentosunda olduğunu belirtti. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile yürüttükleri müzakereler hakkında halkı Perşembe günü bilgilendirdiklerini hatırlatan Talat, Eroğlu'nun, yapılan açıklamayı küçümsediğini, önemsiz gördüğünü ve "hiçbir konuda anlaşma olmadığını" söylediğini aktardı.



Talat, "Diğer taraftan, İngiltere, ABD, BM, dünya ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti destek verdiklerini ve ilerlemeden memnun olduklarını açıkladılar" dedi. Cumhurbaşkanı Talat, Denktaş ve Eroğlu ilerleme olmadığını söylerken, tüm dünyanın müzakerelerde ilerleme olduğunu söylediğini, bütün dünyanın ve Türkiye'nin bugünkü şu anki politikayı desteklediğini ifade etti.



Talat, Derviş Eroğlu'nu televizyon ekranlarına davet ederek politikalarını karşılıklı tartışma çağrısı yaptı ve "Hodri meydan" dedi. "Kıbrıs Türkü'nün dün ile dünya arasındaki farkı bildiğini, bu yolu yürümeye devam edeceğini ve düne dönmeyeceğini" belirten Talat, "Dünya ile bütünleşme yolunda devam edeceğiz. Sizlerin bu yolda yürümesini kimse durduramayacaktır" diye konuştu.







