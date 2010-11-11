Denktaş: 5 bin lirayla geçinemiyorum!

T24

Peki Türkiye'de durum ne

Türkiye dışında durum...

Denktaş, KKTC'de yayın yapan Kıbrıs TV'de hükümet kararını eleştirdi. Geçmişte 7 bin TL maaş aldığını vurgulayan Denktaş, yeni vergilerle 2 bin TL'ye yakın kesinti yapıldığını söyledi. Denktaş, "Zaten 2 bin TL'si borç taksidine gidiyor. Şimdi 2 bin daha kestiler. Böylece elde 3 bin TL kaldı ve bütçem sarsıldı" diyerek, emeklilerin geçinemediğini söyledi. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, aktif politika öncesi yapmakta olduğu avukatlık mesleğine geçinebilmek için, dönüp dönmemeyi ciddi biçimde düşünmeye başladığını kaydetti. Konunun mahkemeye havale edildiği için fazla birşey söylemek istemediğini kaydeden Denktaş, "Adil bir karar bekliyorum" dedi. Özelleştirme politikalarına de eleştiri getiren Denktaş, KKTC'nin egemenlik mücadelesi verdiğini ve bu durumda önemli kuruluşların yabancılara devredilmesine karşı olduğunu ekledi.Türkiye'de de eski cumhurbaşkanlarının maaşları, diğer emeklilerle benzer yasalara tabi ama bir farkla. O da onların "özel statüde emekli" sayılıyor olmaları.Son emekli maaşı zamları da hesaplandığında, eski cumhurbaşkanları ayda 11 bin 400 lira maaş alıyor.Türkiye dışında da görevden ayrılan devlet başkanlarına benzer ödemeler yapılıyor. Eski başkanlara 1958'den bu yana maaş ödeyen Amerika'da halen hayatta olan 4 eski başkan var. Maaşlarının ve güvenliklerinin Amerikan bütçesine geçen yılki maliyeti 3 milyon dolar. Jimmy Carter ve Bill Clinton, kendilerini siyasi ayağı da güçlü olan ve isimlerini de taşıyan vakıflara adadı. Emekli devlet başkanı sorunu olmayan İngiltere, eski başbakanlara görevdeki başbakanın yarısı kadar maaş ödüyor. Ama bazıları gelirine gelir katmayı da başardı. Halihazırda Ortadoğu Dörtlüsü'nün özel temsilcisi olan eski Başbakan Tony Blair avukatlık şirketi kurdu.