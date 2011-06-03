Denktaş, 48 saat derdini anlatamamış!

T24 - Serdar Denktaş, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde tedavisi devam eden babası Rauf Denktaş'ın yazı yoluyla iletişim kurmaya başladıktan sonraki ilk mesajında, "48 saattir su bekliyorum" dediğini söyledi.YDÜ Hastanesi'nde tedavisi devam eden KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumundaki olumlu gelişme en başta ailesini sevindirmeye devam ediyor. Babasının sağlık durumu hakkında basına bilgi veren Serdar Denktaş, solunum cihazından kurtulan Denktaş'ın yavaş ilerleyen bir iyileşme sürecinde ve sıkıntılı günlerin geride kalmak üzere olduğunu söyledi.



Her gün yaşanan minik ancak umut veren tedavi sürecinin aileyi mutlu ettiğini anlatan Serdar Denktaş, yoğun bakımda tedavisi devam eden Rauf Denktaş'ı annesi ve kendisinin ziyaret edebildiğini belirtti.



Serdar Denktaş, babasının yoğun bakımdaki durumunu kamuoyu ile paylaşarak şunları söyledi:



“Zaten şuuru ilk günden bu yana yerinde. Dolayısı ile aileye yönelik bir şeyler söylemek istediğinde bunu dile getirebiliyor. Özellikle solunum cihazından çıktı çıkalı geceleri egzersiz yapıldığından bayağı yorgun olduğunu gözlemliyoruz. Uyandığı saatlerde kendisini ziyaret ettiğimizde ben babama günlük gelen mesajları iletiyorum. Mutlu oluyor. Fazla yormamak için ise çok konuşturmamaya çalışıyoruz. Umarım bir müddet sonra daha da iyi bir duruma gelir ve hepimiz de rahat bir nefes alırız.”



Serdar Denktaş, gelen mesajlar arasında Denktaş'ı en heyecanlandıran ve mutlu edenlerin, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den gelen mesajlar olduğunu belirtti.





48 SAAT DERDİNİ ANLATAMAMIŞ



Babasının, solunum cihazına bağlı olduğu günlerde eşi Aydın Denktaş ile yazarak iletişim kurduğunu hatırlatan Serdar Denktaş, “İlk günler işaretlerinden ne istediğini kestirememiştik. Fakat nihayet yazı yazma yoluyla iletişim kurmak istediğini fark ettik. Meğer istediği şey suymuş. İlk yazdığı mesaj 'su' istediği doğrultusundaydı; '48 saattir su bekliyorum' demişti.





'BABAM ANNEMİ GÖRÜNCE DAHA BİR MORAL BULUYOR'



Gazetecilerin, “babanız yoğun bakımda ilk annenizi ve sizi gördüğünde neler hissetti?” sorusunu da gülümseyerek yanıtlayan Serdar Denktaş, “Babam annemi görünce daha bir moral buluyor. Neticede 60 küsur yıllık bir ömür, birliktelik onların ki. Beni gördüğünde çok daha ciddi. İşte, 'kim aradı, kimler mesaj gönderdi' daha fazla o konularda babamı ben bilgilendiriyorum” dedi.



Denktaş ailesinin üzüntü ve kederlerini de dile getiren Serdar Denktaş, “Bizim için O'nu yatakta yatarak görmek bile çok zor. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur” diye konuştu.





'2 GÜNDÜR HABERLERİ TV'DEN TAKİP EDİYOR'



Denktaş'ın son 2 gündür haberleri televizyonla takip edebildiğini de belirten Serdar Denktaş, şöyle devam etti:



“Kendi isteği ve arzusu üzerine haberleri televizyon aracılığıyla takip ediyor. Önceleri doktorları, 'haberlerin' babamı heyecanlandıracağı yönünde endişeler taşıdı, ancak kendisinin ısrarlarını daha fazla yok sayamadılar. Bir ara 'görüşmeler (müzakere süreci) ne oluyor?' diye soru yöneltti bana. Bu da bilincinin tamamen yerinde olduğunun göstergesi.”





'DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ'



Solunum cihazına bağlanma aşamasında babası ile iletişimini de dile getiren ve bu esnada gözleri dolan Serdar Denktaş, “Solunum cihazına bağlanmadan önce bana, 'belki bir daha kalkamayabilirim. O nedenle devlete sahip çıkın. Anavatan Türkiye ile barışık olun' dedi. 'Merak etme daha yapacak çok işimiz var, hayatı sıkı tut' dedim, 'Evet daha bitmedi işimiz' diye cevap verdi” dedi.



Denktaş'ın solunum cihazından çıkmasına rağmen ses tellerinin tahriş olduğunu de belirten Serdar Denktaş, “Sanırım bir iki gün sonra biraz daha azar işiteceğiz” diye espri yaptı.





ÇARŞI GRUBU'NDAN ZİYARET



YDÜ Hastanesi'ndeki yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Rauf Denktaş'a yoğun ziyaretçi akını da devam ediyor.



İstanbul Acıbadem Sanat Evi'nden “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” ekibi, hastanede Denktaş'ı ziyaret ederek, Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ile görüştü.



Sahne kostümleriyle hastaneye gelen “Pamuk Prenses ve 7 Cüceler”, Denktaş için açılan özel defteri de imzalayarak, duygularını şu cümlelerle aktardı:



“KKTC'nin yegane Cumhurbaşkanı; Sizlere acil şifalar diler, en yakın zamanda tekrardan aramızda görmek isteriz.”



Denktaş'ı bugün ayrıca, Altınbaş Holding adına Vakkas Altınbaş, Sofu Altınbaş ile Olgun Beyoğlu; Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ahmet Barut ve Yönetim Kurulu üyeleri; Beşiktaş Çarşı Grubu üyeleri ziyaret ederek, Serdar Denktaş'la görüşerek bilgi aldı.



Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti de hastaneye gelerek, doktorlar ve Serdar Denktaş ile görüştü.



