Denizli:'Ya sağlam gelecek ya da gelmeyecek'

T24 -





Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Delgado konusuna açıklık getirdi.





Tecrübeli teknik adam, Delgado'nun ülkesinde tedavi olduğunu hatırlatarak, "Delgado, ya sağlam gelecek, ya da gelmeyecek. Kasığında bazı bölgelerde sorunları var. Bir santime yakın yırtık bulunuyor. Tedavisini sürdürüyor. Orada iyi bir uzmanın yönetiminde çalışıyor" dedi.





Sağlık ekibiyle bu konuyu konuştuklarını ve yaşanan sıkıntının beklenen bir durum olduğunu vurgulayan Mustafa Denizli, "Düşüncemiz, kendisinin sağlıklı ve hazır olarak gelmesidir. Delgado'yla ilgili 1 aylık süre var ama benim o kadar sürem yok. Şartlar ocak ayına kadar süre tanıyor. Delgado ile 15 Ocak tarihine kadar bizim süremiz var. Doktorun vereceği raporu göreceğim ama durumunu burada da görmek lazım" diye konuştu.





Transfere ihtiyacımız yok





Transfer konusunda soruların yanıtlayan siyah-beyazlı teknik adam, transfere gerek olmadığını dile getirdi.





Real Madridli futbolcu Guti için transfer girişiminde bulunduğu yönünde İspanyol basınına yansıyan haberlerin asparagas olduğunu vurgulayan Denizli, "Gelecek kimseye ihtiyacımız yok. Verdiğimiz rapor bu doğrultuda. Gideceklere yardımcı oluruz. Biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.





Ramazan'ın transferini şartlar belirledi





Yeni transfer kaleci Ramazan Özcan'a değinen tecrübeli teknik adam, bu transferin bulundukları durumdan dolayı gerçekleştiğini dile getirdi.





Kadroda bulunan kalecilerin sakatlıklarından dolayı sıkıntı yaşadıklarını anlatan Denizli, "Rüştü ameliyattan çıktı. Hakan asgari 2 ay yok. Bu şartlardan dolayı kaleci transferi yapma zorunluluğumuz vardı. Ramazan'ın transferini şartlar belirledi. Hem bizim durumumuz, hem de onun durumu transferin oluşmasını sağladı. Alman liginden tecrübeli bir kaleci" şeklinde konuştu.





Denizli, Ramazan'ın transferine rağmen, Korcan'ın da kadroda yer almaya devam edeceğini belirtti.



Alt yapı konusu





Beşiktaş A2 Takımı'nın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile Altyapı Koordinatörü Gökhan Keskin'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine Denizli, şunları söyledi:"Gökhan Keskin'i davet ettim ve kendisiyle görüştüm. Beşiktaş camiası şunu bilsin, alt yapımızda Turkcell Süper Lig'de, herhangi bir takımda oynayacak oyuncu varsa, düşünmeden alırım. Sergen'in ne söylediğini bilmiyorum. Yapılması gereken neyse, onu yapıyoruz."





Denizli, Batuhan'ın gitmek isteyip istemediği yönündeki bir soruya karşılık, "Muhtemelen kafasında öyle bir şey var" derken, ilk yarıda fazla şans bulamayan Erkan Zengin için de, "Erkan iyi bir futbolcu olduğu için kadroda" ifadesini kullandı.





İkinci yarı hazırlıklarına erken başlamaları konusundaki açıklamasında, futbolcularına yeterli dinlenme süresini verdiklerini aktaran Mustafa Denizli, oyuncularını beklediğinden iyi gördüğünü dile getirirdi. Denizli, yeni yıl dileğinin sorulması üzerine de, "Her şey eskisi gibi olsun" yanıtını verdi.





Diğer yandan, Filip Holosko'nun sakatlığının da beklenenden uzun sürdüğünü vurgulayan Denizli, "Ben de aynı yerden sakatlık yaşamıştım ama bu kadar uzun sürmemişti. Dönüşü beklediğimden uzun oldu. Şanssızlığı, kırığın çok parçalı olması" diye konuştu.