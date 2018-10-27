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Spor

Denizlispor'un zirve yürüyüşü

DENİZLİ, (DHA) -  Spor Toto 1'inci Lig'de Altay'ı deplasmanda 3-1 yenen Denizlispor, Süper Lig yolunda taraftarına umut dağıttı

27 Ekim 2018 17:28

DENİZLİ, (DHA) - 

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Altay\'ı deplasmanda 3-1 yenen Denizlispor, Süper Lig yolunda taraftarına umut dağıttı.
Son 6 karşılaşmasının 5\'ini kazanarak müthiş bir ivme yakalayan yeşil siyahlılar yeni teknik patronu Yücel İldiz yönetiminde 2\'de 2 yaptı. İldiz\'le çıktığı ilk maçta evinde Afjet Afyonspor\'u 3-0 yenen Denizlispor, Altay\'a da deplasmanda 3 gol atarak taraftarını mest etti. Bu sezon 3\'üncü dış saha galibiyetini elde eden Ege ekibi 19 puana yükselmeyi başardı.
Deneyimli çalıştırıcı Yücel İldiz ise iddalı konuşarak, \"Takımımızı hak ettiği Süper Lig\'e çıkarmak için çabalayacağız\" açıklamasını yaptı. 
Her hafta daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, \"Geçen hafta taraftarımızın desteği ile çok güzel bir galibiyet almıştık. Bu havanın sürmesini istiyorduk. Maça iyi başladık ancak geriye düştük. Sonrasında toparlanıp ilk yarıyı 2-1 önde tamamladık. Zaten 3\'üncü golü bulunca müsabaka lehimize döndü. Altay\'ı da mücadelesinden ötürü kutluyorum. Takım savunmasında zaaflarımız var. Bunları düzelttikten sonra çok daha iyi bir Denizlispor izleteceğimizden şüphem yok\" dedi.
Denizlispor, salı günü Türkiye Kupası\'nda Sivas Belediyespor ile deplasmanda rakip olacak.

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