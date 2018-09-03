Denizlispor'un yüzü kızardı

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de henüz 18\'inci dakikada 10 kişi kaldığı maçta Altınordu\'ya deplasmanda 4-0 yenilen Denizlispor, büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Sezona iddialı başladıktan sonra ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 4 puan toplayan, kalesinde yalnız 1 gol gören Denizlispor, İzmir\'de adeta dağıldı. Rakibi karşısında 13\'üncü dakikada 2008\'den bu sezon başına kadar 10 yıl boyunca altyapısında yetiştirip transfer döneminde yollarını ayırdığı Hüseyin Atakan\'ın golüyle yenik duruma düşen Denizlispor\'da, 18\'inci dakikada Alperen kırmızı kart görüp penaltı yaptırınca farkı önleyemedi. Denizli\'den maç için gelen 300\'ün üzerinde taraftar, takımın etkisiz performansıyla kahroldu. Taraftarlar, gol attıktan sonra sevincini bulundukları tribünün önüne gelerek paylaşan altyapı patentli eski oyuncuları Hüseyin Atakan\'a da tepki gösterdi.

Farklı mağlubiyetin utanç verici olduğunu söyleyen teknik direktör Osman Özköylü ise, \"Maalesef oyuncularım sahaya gelmemiş gibiydi. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 3 haftadır oynadığımız oyunda hücumda etkili olamasak da savunmada takım olarak iyiydik. Sadece 1 gol yemiştik. Süper Lig\'de Galatasaray\'ın bu hatfa Trabzon\'da yaşadığını yaşadık. O maçı soyunma odasında içime doğmuş gibi oyuncularıma da anlattım. İlk 20 dakikadaki kötü oyun maçın sonunu getirdi. Bir kişi eksik kalınca da böyle güçlü bir takıma karşı direnemedik. İkinci yarıda skoru değiştirmek için hamleler yaptık ama olmadı Bizim için utanç verici bir skor. Bizi desteklemek için gelen taraftarlarımıza layık olamadık\" dedi.

Yeşil-siyahlılarda yönetim, farklı yenilgiyi değerlendirip takıma ceza verilip verilmeyeceğini tartışacak.