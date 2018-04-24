Denizlispor'un umudu Akyüz

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor\'un kalan 2 haftadaki en önemli kozu usta golcü Mehmet Akyüz olacak.

Kritik Samsunspor deplasmanında takımı 2-0 gerideyken oyuna 36. dakikada girerek attığı 2 golle kazanılan 1 puanda büyük pay sahibi olan tecrübeli santrfor, teknik patron Fatih Tekke\'ye \"Ben kulübede bekleyecek oyuncu değilim\" mesajı verdi. Samsun\'da oyunun kaderini değiştirerek yeşil-siyahlı ekibe hayat veren Mehmet Akyüz, devre arasında geldiği Horoz\'da attığı gol sayısını 9\'a çıkardı. Sezonun ilk yarısında Akın Çorap Giresunspor\'da 4 kez rakip fileleri sarsan deneyimli forvetin toplam 13 golü bulunuyor.

Cumartesi günü küme düşen Gaziantepspor\'u konuk edecek Denizlispor, son hafta deplasmanda Boluspor\'la kozlarını paylaşacak.