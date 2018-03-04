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Spor

Denizlispor'un galibiyet serisi sona erdi

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra Grandmedical Manisaspor ile karşılaşan ve 2-1'lik skorla öndeyken galibiyeti 90+3'üncü dakikada rakip kaleci Göktuğ'un ayağından gelen golle kaçıran Denizlispor, düşme hattından s

04 Mart 2018 16:40

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra Grandmedical Manisaspor ile karşılaşan ve 2-1\'lik skorla öndeyken galibiyeti 90+3\'üncü dakikada rakip kaleci Göktuğ\'un ayağından gelen golle kaçıran Denizlispor, düşme hattından sıyrılma fırsatını tepti. 
Spor Toto 1\'inci Lig\'de Denizlispor\'un tek basamak üzerindeki Adana Demirspor da Eskişehirspor\'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 
Bu sonuçların ardından Adana temsilcisi 28 puana ulaşırken Denizlispor, rakibinin 1 puan ve 1 basamak gerisinde düşme hattında yer aldı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki 4 maçlık performansıyla alkış alan yeşil-siyahlı ekip, çarşamba günü deplasmanda Adana Demirspor\'a konuk olacak.
 

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